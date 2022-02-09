https://tr.sputniknews.com/20220209/tcmb-baskani-kavcioglu-ihracatci-firmalar-yuzde-9-faizle-kredi-kullanma-imkanina-sahip-1053666541.html

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: İhracatçı firmalar yüzde 9 faizle kredi kullanma imkanına sahip

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: İhracatçı firmalar yüzde 9 faizle kredi kullanma imkanına sahip

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda reeskont kredileri kullanma şartına da değinen Kavcıoğlu... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T17:03+0300

2022-02-09T17:03+0300

2022-02-09T17:04+0300

ekonomi

merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tobb

rifat hisarcıklıoğlu

şahap kavcıoğlu

görüşme

faiz

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053665965_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_6f66ada15baa4c1f78b003dfd2130827.jpg

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda reeskont kredileri kullanma şartı konusunda Başkan Kavcıoğlu, “Türkiye'deki tüm ihracatçılar yüzde 9 faiz oranı ile kredi kullanma imkanına sahiptir” diye konuştu.TOBB üyelerinin özellikle reeskont kredisinde dövizden dönüşüm şartı, kur korumalı mevduatta 6 ay vade ısrarı ve ihracat gelirinin yüzde 25’inin TL’ye döndürülmesi ile yüksek ticari kredi faizlerine ilişkin sıkıntılarını dile getirdikleri toplantıda Başkan Kavcıoğlu, firmaların TL’ye geçişi konusunda desteklerin devam edeceğini belirtti. Dünya gazetesinin konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre;göre ihracat gelirinin yüzde 25’inin TL’ye dönüşümü konusunda Merkez Bankası’ndan bir adım beklenmiyor. Ancak kaynaklar KKM konusunda vadenin 3 aya düşürülmesine yönelik adım atılabileceği izlenimini edindiklerini belirtti.Kavcıoğlu toplantıda firmaların hesabında 90 milyar dolar DTH olduğunu ve 1 yıllık hesap hareketlerinin çok düşük olduğunu belirtirken şunları söyledi: Mevduatlarda son 50 yılda ortalama vade 45 gün ilen KKM ile maliyetinin yüzde 17'nin altında ve 6 ay vadeli kaynak sağlandığını dile getiren Kavcıoğlu, bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerektiğine de dikkat çekti.Atandığı günden beri yurt dışındaki vatandaşlarla nasıl bir bağ kurabileceğimiz üzerine çalıştığını vurgulayan Kavcıoğlu, “Yuvam sistemiyle birlikte dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşları Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak TCMB'ye para gönderebilecek” dedi.Çalışmalarının ihracatta ithalatın payının yüzde 25-30 olduğunu gösterdiğini ve bu oranın dolaylı yollarla yüzde 40-50 aralığına işaret ettiğini belirten Kavcıoğlu, Türkiye’nin serbest piyasada elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğine de işaret etti.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise görüşmeye ilişkin, "TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik, firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik" açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-tobb-uyeleriyle-bulustu-1053658084.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tobb, rifat hisarcıklıoğlu, şahap kavcıoğlu, görüşme, faiz, enflasyon