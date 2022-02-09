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Trabzonspor karaborsa bilet satanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak
Trabzonspor karaborsa bilet satanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak
Trabzonspor Kulübü, 13 Şubat Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışının yapıldığının tespit... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:12+0300
2022-02-09T16:12+0300
spor
trabzonspor
satış
bilet
konyaspor
maç
karaborsa
suç duyurusu
yönetim
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin kanuna aykırı şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Trabzonspor Kulübü'nün hafta başında satışa çıkardığı İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri aynı gün tükenmişti.
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trabzonspor, satış, bilet, konyaspor, maç, karaborsa, suç duyurusu, yönetim

Trabzonspor karaborsa bilet satanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

16:12 09.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/TrabzonsporTrabzonspor, logo
Trabzonspor, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/Trabzonspor
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Trabzonspor Kulübü, 13 Şubat Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışının yapıldığının tespit edildiğini, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin kanuna aykırı şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu kişiler hakkında 6222 sayılı yasanın 15/6 maddesine muhalefet sebebiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Karaborsa bilet satışı yapan kişi ve platformlardan bilet alınmamasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz. Taraftarlarımız, kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı hukuki işlem başlatabilmesi için info@trabzonspor.org.tr adresine mail atarak geri bildirimde bulunabilirler."
Trabzonspor Kulübü'nün hafta başında satışa çıkardığı İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri aynı gün tükenmişti.
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