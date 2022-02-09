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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T22:27+0300
2022-02-09T22:27+0300
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trabzonspor
spor
ziraat türkiye kupası
çeyrek final
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor, evinde Trabzonspor’u ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip kupada çeyrek finale yükseldi.
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trabzonspor, ziraat türkiye kupası, çeyrek final
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
22:27 09.02.2022 (güncellendi: 22:32 09.02.2022) Abone ol
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor, evinde Trabzonspor’u ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip kupada çeyrek finale yükseldi.