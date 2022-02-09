https://tr.sputniknews.com/20220209/tugba-ozerkin-avukatindan-ciftlik-bank-iddialariyla-ilgili-aciklama-sapkin-kisiligin-hayal-urunu-1053639096.html

Tuğba Özerk'in avukatından Çiftlik Bank iddialarıyla ilgili açıklama: Sapkın kişiliğin hayal ürünü

Tuğba Özerk'in avukatından Çiftlik Bank iddialarıyla ilgili açıklama: Sapkın kişiliğin hayal ürünü

Sanatçı Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapılmıştı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T08:56+0300

2022-02-09T08:56+0300

2022-02-09T08:56+0300

türkiye

tuğba özerk

çiftlik bank

tosuncuk

mehmet aydın

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Emniyete, "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paraları, Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor" diye ihbar gelmiş ve MASAK'ın yaptığı incelemede Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilmişti.Yaşanan gelişmeler sonrası Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı. Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğunu belirten Hazinedar, "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/emniyete-gelen-ihbar-uzerine-tugba-ozerke-sorusturma-ciftlik-bank-paralarini-akliyor-1053589246.html

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tuğba özerk, çiftlik bank, tosuncuk, mehmet aydın