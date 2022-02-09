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https://tr.sputniknews.com/20220209/tugba-ozerkin-avukatindan-ciftlik-bank-iddialariyla-ilgili-aciklama-sapkin-kisiligin-hayal-urunu-1053639096.html
Tuğba Özerk'in avukatından Çiftlik Bank iddialarıyla ilgili açıklama: Sapkın kişiliğin hayal ürünü
Tuğba Özerk'in avukatından Çiftlik Bank iddialarıyla ilgili açıklama: Sapkın kişiliğin hayal ürünü
Sanatçı Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapılmıştı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T08:56+0300
2022-02-09T08:56+0300
türkiye
tuğba özerk
çiftlik bank
tosuncuk
mehmet aydın
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Emniyete, "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paraları, Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor" diye ihbar gelmiş ve MASAK'ın yaptığı incelemede Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilmişti.Yaşanan gelişmeler sonrası Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı. Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğunu belirten Hazinedar, "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/emniyete-gelen-ihbar-uzerine-tugba-ozerke-sorusturma-ciftlik-bank-paralarini-akliyor-1053589246.html
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tuğba özerk, çiftlik bank, tosuncuk, mehmet aydın

Tuğba Özerk'in avukatından Çiftlik Bank iddialarıyla ilgili açıklama: Sapkın kişiliğin hayal ürünü

08:56 09.02.2022
© Fotoğraf : TwitterTuğba Özerk
Tuğba Özerk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Sanatçı Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapılmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı.
Emniyete, "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paraları, Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor" diye ihbar gelmiş ve MASAK'ın yaptığı incelemede Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilmişti.
Yaşanan gelişmeler sonrası Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı. Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğunu belirten Hazinedar, "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz" ifadelerini kullandı.
Tuğba Özerk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
TÜRKİYE
Emniyet'e gelen ihbar üzerine Tuğba Özerk'e soruşturma: 'Çiftlik Bank paralarını aklıyor'
Dün, 08:46
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