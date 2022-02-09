https://tr.sputniknews.com/20220209/tunc-soyer-izsuya-gelen-faturayi-paylasti-soyleyecek-cok-soz-var-ama-fotograf-her-seyin-ozeti-1053642654.html

Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı paylaştı: Söyleyecek çok söz var ama fotoğraf her şeyin özeti

Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı paylaştı: Söyleyecek çok söz var ama fotoğraf her şeyin özeti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını paylaşarak, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti"... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T10:34+0300

2022-02-09T10:34+0300

2022-02-09T10:34+0300

türkiye

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

tunç soyer

izmir

fatura

elektrik

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 800 milyon liraya ulaşan elektrik faturasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.Soyer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İZSU binasının camına yapıştırılmış elektrik faturasını paylaştı. Soyer, paylaşımında, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/halk-ekmek-fabrikasinin-elektrik-faturasi-paylasildi-202-bin-liradan-755-bin-liraya-cikti-1053608400.html

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izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), tunç soyer, izmir, fatura, elektrik