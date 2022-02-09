https://tr.sputniknews.com/20220209/tunc-soyer-izsuya-gelen-faturayi-paylasti-soyleyecek-cok-soz-var-ama-fotograf-her-seyin-ozeti-1053642654.html
Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı paylaştı: Söyleyecek çok söz var ama fotoğraf her şeyin özeti
Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı paylaştı: Söyleyecek çok söz var ama fotoğraf her şeyin özeti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını paylaşarak, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti"... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T10:34+0300
2022-02-09T10:34+0300
2022-02-09T10:34+0300
türkiye
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
tunç soyer
izmir
fatura
elektrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103978/26/1039782674_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f65950829b0c3641a3a3b76778f3375c.jpg
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 800 milyon liraya ulaşan elektrik faturasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.Soyer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İZSU binasının camına yapıştırılmış elektrik faturasını paylaştı. Soyer, paylaşımında, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/halk-ekmek-fabrikasinin-elektrik-faturasi-paylasildi-202-bin-liradan-755-bin-liraya-cikti-1053608400.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103978/26/1039782674_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e295021b5c18998f53bbc5aa8c6b945e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), tunç soyer, izmir, fatura, elektrik
Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı paylaştı: Söyleyecek çok söz var ama fotoğraf her şeyin özeti
Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını paylaşarak, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 800 milyon liraya ulaşan elektrik faturasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.
Soyer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İZSU binasının camına yapıştırılmış elektrik faturasını paylaştı. Soyer, paylaşımında, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" ifadelerini kullandı.