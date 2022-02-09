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https://tr.sputniknews.com/20220209/tunc-soyer-izsuya-gelen-faturayi-paylasti-soyleyecek-cok-soz-var-ama-fotograf-her-seyin-ozeti-1053642654.html
Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı paylaştı: Söyleyecek çok söz var ama fotoğraf her şeyin özeti
Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı paylaştı: Söyleyecek çok söz var ama fotoğraf her şeyin özeti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını paylaşarak, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti"... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T10:34+0300
2022-02-09T10:34+0300
türkiye
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
tunç soyer
izmir
fatura
elektrik
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 800 milyon liraya ulaşan elektrik faturasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.Soyer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İZSU binasının camına yapıştırılmış elektrik faturasını paylaştı. Soyer, paylaşımında, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/halk-ekmek-fabrikasinin-elektrik-faturasi-paylasildi-202-bin-liradan-755-bin-liraya-cikti-1053608400.html
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izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), tunç soyer, izmir, fatura, elektrik

Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı paylaştı: Söyleyecek çok söz var ama fotoğraf her şeyin özeti

10:34 09.02.2022
© İHATunç Soyer
Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını paylaşarak, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 800 milyon liraya ulaşan elektrik faturasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.
Soyer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İZSU binasının camına yapıştırılmış elektrik faturasını paylaştı. Soyer, paylaşımında, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" ifadelerini kullandı.
Halk Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası paylaşıldı: 202 bin liradan, 755 bin liraya çıktı
Dün, 14:47
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