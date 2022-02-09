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SON DAKİKA | Türkiye'de 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T19:24+0300
2022-02-09T19:28+0300
koronavirüs
koronavirüs
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
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koronavirüs, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, vaka sayısı

Türkiye'de 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti

19:24 09.02.2022 (güncellendi: 19:28 09.02.2022)
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Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı.
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