Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220209/veni-vidi-vici-jul-sezarin-meshur-sozunu-soyledigi-kale-muzeye-donusturulecek-1053648519.html
'Veni, vidi, vici': Jül Sezar'ın meşhur sözünü söylediği kale, müzeye dönüştürülecek
'Veni, vidi, vici': Jül Sezar'ın meşhur sözünü söylediği kale, müzeye dönüştürülecek
Roma İmparatoru Jül Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' (Veni, vidi, vici) sözünü söylediği Zile Kalesi müzeye dönüştürülecek. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:37+0300
2022-02-09T12:40+0300
jül sezar
yaşam
tokat
kale
müze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053648279_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_b3328f001458a00e815087b8d492dfc7.jpg
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Zile Hükümet Konağı, yüzme havuzu ve gençlik merkezi ile yeni yapılacak olan halk kütüphanesi alanında incelemelerde bulundu.Vali Balcı, ayrıca Zile Kalesi'ne müze fonksiyonu kazandırılması için ünlü Zela Savaşı’nın canlandırılacağı Veni Vidi Vici Kent Müzesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.4 bin yıllık tarihe sahip, Anadolu'nun tek dolma kalesi niteliğindeki Zile Kalesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Balcı, "Zile Kalesi Tokat'ımızın ve Zile'mizin tarihine tanıklık etmiş önemli bir kültürel değer. Valiliğimiz koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle iç mekanı restore ediyoruz. Dış mekan restorasyonu için de çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220208/tesadufen-fark-edildi-kont-drakulanin-esir-tutuldugu-tokat-kalesinde-beliren-insan-silueti--1053607252.html
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053648279_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_52d6d749571d9f21aaa657f27221bc0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jül sezar, tokat, kale, müze

'Veni, vidi, vici': Jül Sezar'ın meşhur sözünü söylediği kale, müzeye dönüştürülecek

12:37 09.02.2022 (güncellendi: 12:40 09.02.2022)
© İHATokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Jül Sezar heykel
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Jül Sezar heykel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
Abone ol
Roma İmparatoru Jül Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' (Veni, vidi, vici) sözünü söylediği Zile Kalesi müzeye dönüştürülecek.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Zile Hükümet Konağı, yüzme havuzu ve gençlik merkezi ile yeni yapılacak olan halk kütüphanesi alanında incelemelerde bulundu.
Vali Balcı, ayrıca Zile Kalesi'ne müze fonksiyonu kazandırılması için ünlü Zela Savaşı’nın canlandırılacağı Veni Vidi Vici Kent Müzesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
4 bin yıllık tarihe sahip, Anadolu'nun tek dolma kalesi niteliğindeki Zile Kalesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Balcı, "Zile Kalesi Tokat'ımızın ve Zile'mizin tarihine tanıklık etmiş önemli bir kültürel değer. Valiliğimiz koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle iç mekanı restore ediyoruz. Dış mekan restorasyonu için de çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.
Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
MULTİMEDYA
Tesadüfen fark edildi: 'Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'nde beliren insan silüeti
Dün, 14:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce