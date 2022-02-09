https://tr.sputniknews.com/20220209/veni-vidi-vici-jul-sezarin-meshur-sozunu-soyledigi-kale-muzeye-donusturulecek-1053648519.html
'Veni, vidi, vici': Jül Sezar'ın meşhur sözünü söylediği kale, müzeye dönüştürülecek
'Veni, vidi, vici': Jül Sezar'ın meşhur sözünü söylediği kale, müzeye dönüştürülecek
Roma İmparatoru Jül Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' (Veni, vidi, vici) sözünü söylediği Zile Kalesi müzeye dönüştürülecek. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:37+0300
2022-02-09T12:37+0300
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jül sezar
yaşam
tokat
kale
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Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Zile Hükümet Konağı, yüzme havuzu ve gençlik merkezi ile yeni yapılacak olan halk kütüphanesi alanında incelemelerde bulundu.Vali Balcı, ayrıca Zile Kalesi'ne müze fonksiyonu kazandırılması için ünlü Zela Savaşı’nın canlandırılacağı Veni Vidi Vici Kent Müzesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.4 bin yıllık tarihe sahip, Anadolu'nun tek dolma kalesi niteliğindeki Zile Kalesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Balcı, "Zile Kalesi Tokat'ımızın ve Zile'mizin tarihine tanıklık etmiş önemli bir kültürel değer. Valiliğimiz koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle iç mekanı restore ediyoruz. Dış mekan restorasyonu için de çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220208/tesadufen-fark-edildi-kont-drakulanin-esir-tutuldugu-tokat-kalesinde-beliren-insan-silueti--1053607252.html
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'Veni, vidi, vici': Jül Sezar'ın meşhur sözünü söylediği kale, müzeye dönüştürülecek
12:37 09.02.2022 (güncellendi: 12:40 09.02.2022) Abone ol
Roma İmparatoru Jül Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' (Veni, vidi, vici) sözünü söylediği Zile Kalesi müzeye dönüştürülecek.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Zile Hükümet Konağı, yüzme havuzu ve gençlik merkezi ile yeni yapılacak olan halk kütüphanesi alanında incelemelerde bulundu.
Vali Balcı, ayrıca Zile Kalesi'ne müze fonksiyonu kazandırılması için ünlü Zela Savaşı’nın canlandırılacağı Veni Vidi Vici Kent Müzesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
4 bin yıllık tarihe sahip, Anadolu'nun tek dolma kalesi niteliğindeki Zile Kalesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Balcı, "Zile Kalesi Tokat'ımızın ve Zile'mizin tarihine tanıklık etmiş önemli bir kültürel değer. Valiliğimiz koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle iç mekanı restore ediyoruz. Dış mekan restorasyonu için de çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.