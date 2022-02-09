Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220209/yasal-boy-siniri-altindaki-yaklasik-8-ton-baliga-el-konuldu-1053666148.html
Yasal boy sınırı altındaki yaklaşık 8 ton balığa el konuldu
Yasal boy sınırı altındaki yaklaşık 8 ton balığa el konuldu
İzmir'de soğuk hava depolarında gerçekleştirilen denetimde boy ve av yasağına uymadığı belirlenen 7 bin 777 kilogram balığa el konuldu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:10+0300
2022-02-09T17:10+0300
yaşam
türkiye
balık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053666291_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2d9894e97275107cd3339712baebc3c8.jpg
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Buca Su Ürünleri Hali'nde giriş çıkış noktaları, depolar, tezgahlar ve taşıma araçlarında kapsamlı bir denetim yapıldı.Hal çevresindeki soğuk hava depolarında da inceleme yapan Buca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sonucu 7 bin 777 kilogram balığın boy ve av yasaklarına uymadığını tespit etti.Açıklamada yasağa uymadığı belirlenen balıklara el konulduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/aglara-yakalanan-2-kopek-baligi-denize-salindi-1052828998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053666291_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_90d336634a9dbf16f160602d9c5501b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, balık

Yasal boy sınırı altındaki yaklaşık 8 ton balığa el konuldu

17:10 09.02.2022
© AAbalık
balık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
Abone ol
İzmir'de soğuk hava depolarında gerçekleştirilen denetimde boy ve av yasağına uymadığı belirlenen 7 bin 777 kilogram balığa el konuldu.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Buca Su Ürünleri Hali'nde giriş çıkış noktaları, depolar, tezgahlar ve taşıma araçlarında kapsamlı bir denetim yapıldı.
Hal çevresindeki soğuk hava depolarında da inceleme yapan Buca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sonucu 7 bin 777 kilogram balığın boy ve av yasaklarına uymadığını tespit etti.
köpekbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
YAŞAM
Ağlara yakalanan 2 köpek balığı denize salındı
17 Ocak, 22:41
Açıklamada yasağa uymadığı belirlenen balıklara el konulduğu ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce