https://tr.sputniknews.com/20220209/yasal-boy-siniri-altindaki-yaklasik-8-ton-baliga-el-konuldu-1053666148.html

Yasal boy sınırı altındaki yaklaşık 8 ton balığa el konuldu

Yasal boy sınırı altındaki yaklaşık 8 ton balığa el konuldu

İzmir'de soğuk hava depolarında gerçekleştirilen denetimde boy ve av yasağına uymadığı belirlenen 7 bin 777 kilogram balığa el konuldu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T17:10+0300

2022-02-09T17:10+0300

2022-02-09T17:10+0300

yaşam

türkiye

balık

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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Buca Su Ürünleri Hali'nde giriş çıkış noktaları, depolar, tezgahlar ve taşıma araçlarında kapsamlı bir denetim yapıldı.Hal çevresindeki soğuk hava depolarında da inceleme yapan Buca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sonucu 7 bin 777 kilogram balığın boy ve av yasaklarına uymadığını tespit etti.Açıklamada yasağa uymadığı belirlenen balıklara el konulduğu ifade edildi.

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türkiye, balık