https://tr.sputniknews.com/20220209/yokten-tip-fakultesi-ogrencilerine-doktora-imkani-1053659495.html

YÖK'ten tıp fakültesi öğrencilerine doktora imkanı

YÖK'ten tıp fakültesi öğrencilerine doktora imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, başarılı tıp fakültesi öğrencilerinin "iyi bilim insanı" olmak için gerekli becerileri kazanmak üzere mezun... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T15:20+0300

2022-02-09T15:20+0300

2022-02-09T15:20+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

doktor

doktora

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Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe göre, Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı, tıp eğitimine 4 yarıyıl eklenmek suretiyle yürütülecek ve süresi asgari 8 yıl olacak.Program, 360 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) tıp eğitimine entegre edilen en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasını içeren en az 240 AKTS doktora eğitimi ile beraber en az 600 AKTS kredisinden oluşacak.Program mezunları, tıp alanı ve ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar.İki farklı diploma derecesi bir arada kazanılacakYÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programını, temel bilimler alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyan başarılı tıp fakültesi öğrencilerine yönelik hayata geçirdiklerini açıklayan Özvar, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220108/milli-egitim-bakani-ozer-ile-yok-baskani-ozvarin-onceligi-yuz-yuze-egitim-1052522115.html

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), doktor, doktora