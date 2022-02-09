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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
Afyonkarahisar’da içerisinde 40 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolculardan 15'i yaralandı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T05:08+0300
2022-02-09T05:09+0300
türkiye
afyonkarahisar
trafik kazası
yolcu otobüsü
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Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu, Çay ilçesi Pınarkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E., idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü aşırı kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ve AFAD ekipleri kazada yaralanan 15 yolcuyu devrilen otobüs içerisinden zorlu bir mücadele sonrası çıkardı.Kurtarılan yaralılar ardından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kazanın ardından devrilen otobüsün şarampolden kaldırılması için çalışma başlatıldı, olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.Öte yandan devrilen yolcu otobüsünün Siirt’ten, Marmaris’e gittiği ve içerisinde 40 yolcunun olduğu belirtildi.
türkiye
afyonkarahisar
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afyonkarahisar, trafik kazası, yolcu otobüsü

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

05:08 09.02.2022 (güncellendi: 05:09 09.02.2022)
© İHA / Onur DalAfyonkarahisar’da içerisinde 40 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolculardan 15'i yaralandı.
Afyonkarahisar’da içerisinde 40 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolculardan 15'i yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA / Onur Dal
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Afyonkarahisar’da içerisinde 40 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolculardan 15'i yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu, Çay ilçesi Pınarkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E., idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü aşırı kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ve AFAD ekipleri kazada yaralanan 15 yolcuyu devrilen otobüs içerisinden zorlu bir mücadele sonrası çıkardı.
Kurtarılan yaralılar ardından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından devrilen otobüsün şarampolden kaldırılması için çalışma başlatıldı, olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
Öte yandan devrilen yolcu otobüsünün Siirt’ten, Marmaris’e gittiği ve içerisinde 40 yolcunun olduğu belirtildi.
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