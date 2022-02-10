https://tr.sputniknews.com/20220210/10-yil-suren-arastirma-kahve-omru-uzatiyor--1053703259.html

10 yıl süren, 500 bin kişilik araştırma: Kahve ömrü uzatıyor

10 yıl süren, 500 bin kişilik araştırma: Kahve ömrü uzatıyor

Avrupalı bilim insanlarınca 10 yıllık bir sürede tamamlanan araştırma, düzenli olarak kahve tüketen kişilerin kahve içmeyenlere kıyasla yüzde 12 oranında daha... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:10+0300

2022-02-10T14:10+0300

2022-02-10T14:20+0300

yaşam

kahve

uzun yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049749371_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_d09917d97bd271b921cf5c429de7e14a.jpg

İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi ve Macaristan'daki Semmelweis Üniversitesi'nden bilim insanlarının 10 yıl boyunca yürüttüğü incelemeler, kahvenin insan ömrünü uzatmada yardımcı olduğunu gösterdi.Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan incelemelere göre düzenli kahve tüketen kişiler, kahve tüketmeyenlere kıyasla yüzde 12 oranında daha uzun bir ömre sahip oluyor.Araştırma sonuçları ayrıca, kahve tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ya da felç geçirme olasılığının yaklaşık yüzde 20 daha az olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, araştırmada belirtilen faydaların yalnızca öğütülmüş kahve için geçerli olduğunu, hazır toz kahvelerin söz konusu faydaları sağlamayacağını belirtti.Günde üç bardaktan fazla kahve tüketiminin ilave bir fayda getirmediğini kaydeden bilim insanları, kahvede kafeinin yanı sıra kanser, tip 2 diyabet ve bunama riskini azaltmakta etkili mineraller ve antioksidanların bulunduğunu vurguladı.Ancak kimi uzmanlara göre kahvenin yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarından ölüm riskini arttırma ihtimali de söz konusu. Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Steffen Petersen, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede incelemelerin orta düzeyde kahve tüketiminin 'kardiyovasküler olarak zararlı olmadığını ve hatta faydalı olabileceğini' gösterdiğini söyledi.Daily Mail'e konuşan Petersen, şu ifadeleri kullandı:Araştırmaya katılanların yüzde 22'si kahve tüketmeyenlerden, yüzde 58'i ise her gün düzenli olarak 1 ila 3 fincan kahve tüketenlerden oluşurken geriye kalanlar günde en az 3 fincan kahve tükettiklerini belirtti. Düzenli kahve tüketenlerin diyabete daha az yatkın olduğunu tespit eden bilim insanları, kafeinin iştah kesici olması nedeniyle daha düşük obezite oranlarına neden olmuş olabileceğini düşünüyor.Uzmanlar araştırmaya katılan 30 bin kişinin kardiyovasküler MRI sonuçlarını da mercek altına aldı. Buna göre, düzenle kahve içenlerin içmeyenlere oranla daha sağlıklı kalplere sahip olduğu tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220209/norvecli-arastirmacilar-omru-13-yil-uzatan-beslenme-seklini-anlatti-1053662083.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kahve, uzun yaşam