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'Buz Prensi' Hanyu dördüncü sırada kaldı, yeni olimpiyat şampiyonu Chen
'Buz Prensi' Hanyu dördüncü sırada kaldı, yeni olimpiyat şampiyonu Chen
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın en beklenen müsabakalarından olan artistik buz pateni serbest programında şampiyon belli oldu. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:21+0300
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2022 kış olimpiyatları
yuzuru hanyu
buz pateni
abd
japonya
çin
nathan chen
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фото, 2022 kış olimpiyatları, yuzuru hanyu, buz pateni, abd, japonya, çin, nathan chen
'Buz Prensi' Hanyu dördüncü sırada kaldı, yeni olimpiyat şampiyonu Chen 12:21 10.02.2022 (güncellendi: 12:22 10.02.2022) Abone ol
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın en beklenen müsabakalarından olan artistik buz pateni serbest programında şampiyon belli oldu.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Performansı için Elton John'un 'Rocket Man' adlı parçasını seçen ABD'li Nathan Chen milyonların gözdesi 'Buz Prensi' Japon Yuzuru Hanyu'yu geride bırakarak altın madalyaya uzandı.
3 dünya şampiyonluğu ve 6 ulusal şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Chen son kış olimpiyatları 2018 PyeongChang'da beklentileri karşılayamamıştı.
Performansı için Elton John'un 'Rocket Man' adlı parçasını seçen ABD'li Nathan Chen milyonların gözdesi 'Buz Prensi' Japon Yuzuru Hanyu'yu geride bırakarak altın madalyaya uzandı.
3 dünya şampiyonluğu ve 6 ulusal şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Chen son kış olimpiyatları 2018 PyeongChang'da beklentileri karşılayamamıştı.
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
Japon Yuma Kagiyama gümüş madalya, bir diğer Japon Şoma Uno bronz madalyaya uzanırken önceki iki olimpiyatın şampiyonu Hanyu dördüncü sırada kaldı.
Japon Yuma Kagiyama gümüş madalya, bir diğer Japon Şoma Uno bronz madalyaya uzanırken önceki iki olimpiyatın şampiyonu Hanyu dördüncü sırada kaldı.
© REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL
'Dörtlü axel' atlayışı ile 3 olimpiyat altınına ulaşabilen nadir buz patencileri arasına girmeyi hedefleyen Hanyu performansını sergilerken iki kez düştü. Hanyu ardından toparlayıp serisini bitirse de altın madalyaya veda etmiş oldu.
'Dörtlü axel' atlayışı ile 3 olimpiyat altınına ulaşabilen nadir buz patencileri arasına girmeyi hedefleyen Hanyu performansını sergilerken iki kez düştü. Hanyu ardından toparlayıp serisini bitirse de altın madalyaya veda etmiş oldu.
© REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL
Artistik buz pateninde olimpiyat altınına daha önce 3 isim 3 kez ulaşabildi: Norveçli Sonja Henie, Rus Irina Rodrina, İsveçli Gillis Grafström.
Artistik buz pateninde olimpiyat altınına daha önce 3 isim 3 kez ulaşabildi: Norveçli Sonja Henie, Rus Irina Rodrina, İsveçli Gillis Grafström.
Hanyu aynı zamanda bu kategoride olimpiyat altını kazanan ilk Asyalı erkek sporcu.