https://tr.sputniknews.com/20220210/15-yasindaki-cocugun-hayatini-kaybettigi-kovalamacadaki-surucu-ve-polis-memurlari-serbest-birakildi-1053722835.html

15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kovalamacadaki sürücü ve polis memurları serbest bırakıldı

15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kovalamacadaki sürücü ve polis memurları serbest bırakıldı

Bakırköy'de D-100 Karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında gözaltına... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T23:01+0300

2022-02-10T23:01+0300

2022-02-10T23:02+0300

türkiye

d-100 karayolu

kovalamaca

bakırköy

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Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 22 yaşındaki Serhat Kaya ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçta bulunan Yağmur Alparslan hayatını kaybetti.Konuya ilişkin yapılan soruşturmada 2 polis ve otomobil sürücüsü Serhat Kaya bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kaya hakkında "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olaya karışan 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/d-100-karayolunda-polisle-supheliler-arasinda-kovalamacada-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1053680839.html

türkiye

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d-100 karayolu, kovalamaca, bakırköy