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15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kovalamacadaki sürücü ve polis memurları serbest bırakıldı
15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kovalamacadaki sürücü ve polis memurları serbest bırakıldı
Bakırköy'de D-100 Karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında gözaltına... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T23:01+0300
2022-02-10T23:02+0300
türkiye
d-100 karayolu
kovalamaca
bakırköy
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Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 22 yaşındaki Serhat Kaya ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçta bulunan Yağmur Alparslan hayatını kaybetti.Konuya ilişkin yapılan soruşturmada 2 polis ve otomobil sürücüsü Serhat Kaya bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kaya hakkında "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olaya karışan 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/d-100-karayolunda-polisle-supheliler-arasinda-kovalamacada-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1053680839.html
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d-100 karayolu, kovalamaca, bakırköy

15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kovalamacadaki sürücü ve polis memurları serbest bırakıldı

23:01 10.02.2022 (güncellendi: 23:02 10.02.2022)
© DHAPolis araçları
Polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Bakırköy'de D-100 Karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Serhat Kaya 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' ile serbest kaldı. 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 22 yaşındaki Serhat Kaya ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçta bulunan Yağmur Alparslan hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin yapılan soruşturmada 2 polis ve otomobil sürücüsü Serhat Kaya bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaya hakkında "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olaya karışan 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
polisle şüpheliler arasında kovalamacada bir kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
TÜRKİYE
D-100 karayolunda polisle şüpheliler arasında kovalamacada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:22
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