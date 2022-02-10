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https://tr.sputniknews.com/20220210/2021de-uzay-trafigi-son-50-yilin-rekorunu-kirdi-cin-ve-abd-basi-cekti-1053698196.html
2021'de uzay trafiği son 50 yılın rekorunu kırdı: Çin ve ABD başı çekti
2021'de uzay trafiği son 50 yılın rekorunu kırdı: Çin ve ABD başı çekti
Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi yayımladığı rapora göre, geçen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştiren Çin'in uzaya taşıdığı yük miktarı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:32+0300
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çin
yaşam
abd
uzay
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Uzay yarışında ülkeler kıyasıya bir mücadele verirken, özellikle ABD ve Çin yapılan çalışmalarla adından söz ettiriyor. Şimdi ise her iki ülkenin geçen yılki uzay karnesi gündemde.Çin ilk sıradaÇin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) yayımladığı rapora göre, geçen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştirildi. 103 aracın uzaya çıkarıldığı fırlatışlarla Çin, bu alanda dünya genelinde ilk sırada yer aldı.Fırlatışlarda uzaya toplam 191.19 ton yük taşındı.ABD ağırlık konusunda zirvedeABD, 51 fırlatışta uzaya 403.34 ton yük çıkararak ağırlık bakımından ilk sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/cin-ile-elon-musk-arasinda-uzay-istasyonu-gerginligi-1052180421.html
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çin, abd, uzay

2021'de uzay trafiği son 50 yılın rekorunu kırdı: Çin ve ABD başı çekti

12:32 10.02.2022 (güncellendi: 12:40 10.02.2022)
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Fotoğraf bankasına girBaykonur Uzay Üssü
Baykonur Uzay Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi yayımladığı rapora göre, geçen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştiren Çin'in uzaya taşıdığı yük miktarı 191.19 ton olurken, ABD ise 51 fırlatışla uzaya 403.34 ton yük çıkarmayı başardı. 2021, 1957'den bu yana en fazla fırlatışın yapıldığı yıl olarak kaydedildi.
Uzay yarışında ülkeler kıyasıya bir mücadele verirken, özellikle ABD ve Çin yapılan çalışmalarla adından söz ettiriyor. Şimdi ise her iki ülkenin geçen yılki uzay karnesi gündemde.

Çin ilk sırada

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) yayımladığı rapora göre, geçen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştirildi. 103 aracın uzaya çıkarıldığı fırlatışlarla Çin, bu alanda dünya genelinde ilk sırada yer aldı.
Fırlatışlarda uzaya toplam 191.19 ton yük taşındı.

ABD ağırlık konusunda zirvede

ABD, 51 fırlatışta uzaya 403.34 ton yük çıkararak ağırlık bakımından ilk sırada yer aldı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
DÜNYA
Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği
28 Aralık 2021, 09:40
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