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3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayatını kaybetti
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayatını kaybetti
Amasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T21:22+0300
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türkiye
amasya
cumhurbaşkanı
padişah
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Amasya'da, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, dün aniden rahatsızlanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 120 yaşında hayatını kaybeden Aslan’ın cenazesi bugün Elif Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.Şeker nine için ailesi geçen yıl Haziran ayında doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti.Pastadaki mumları üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylemişti.
türkiye
amasya
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amasya, cumhurbaşkanı, padişah

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayatını kaybetti

21:22 10.02.2022
© DHAAmasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.
Amasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Amasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.
Amasya'da, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, dün aniden rahatsızlanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 120 yaşında hayatını kaybeden Aslan’ın cenazesi bugün Elif Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
© DHAAmasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.
Amasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
Amasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.
© DHA
Şeker nine için ailesi geçen yıl Haziran ayında doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti.
Pastadaki mumları üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylemişti.
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