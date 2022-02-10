https://tr.sputniknews.com/20220210/3-padisah-12-cumhurbaskani-goren-seker-nine-120-yasinda-hayatini-kaybetti-1053719589.html

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayatını kaybetti

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayatını kaybetti

Amasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T21:22+0300

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türkiye

amasya

cumhurbaşkanı

padişah

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Amasya'da, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, dün aniden rahatsızlanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 120 yaşında hayatını kaybeden Aslan’ın cenazesi bugün Elif Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.Şeker nine için ailesi geçen yıl Haziran ayında doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti.Pastadaki mumları üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylemişti.

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amasya, cumhurbaşkanı, padişah