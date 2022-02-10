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4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı
4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı
3. doz BioNTech aşısından sonra üç ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:23+0300
2022-02-10T15:32+0300
koronavirüs
aşı
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
pandemi
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Koronavirüse karşı dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenler, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevuları alabilecek.Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/prof-muftuoglu-omicron-da-yakaladigi-yaslilari-pek-affetmiyor-maalesef-1053689458.html
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aşı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, pandemi

4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı

15:23 10.02.2022 (güncellendi: 15:32 10.02.2022)
© İHAAşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek.
Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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3. doz BioNTech aşısından sonra üç ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.
Koronavirüse karşı dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenler, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevuları alabilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.
Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.
Türkiye, yaşlı, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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