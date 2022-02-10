https://tr.sputniknews.com/20220210/4-doz-biontech-asisi-icin-randevular-acildi-1053706529.html

4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı

4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı

3. doz BioNTech aşısından sonra üç ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:23+0300

2022-02-10T15:23+0300

2022-02-10T15:32+0300

koronavirüs

aşı

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

pandemi

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Koronavirüse karşı dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenler, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevuları alabilecek.Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220210/prof-muftuoglu-omicron-da-yakaladigi-yaslilari-pek-affetmiyor-maalesef-1053689458.html

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aşı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, pandemi