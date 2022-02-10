https://tr.sputniknews.com/20220210/abdde-cumhuriyetci-temsilciler-meclisi-uyesi-gestapo-ile-gazpacoyu-karistirdi-1053690168.html

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 'gestapo' ile 'gazpaço'yu karıştırdı

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 'gestapo' ile 'gazpaço'yu karıştırdı

ABD'de Cumhuriyetçi Taylor Greene, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi muhalif vekilleri izlemek için 'gazpaço polisini' kullanmakla suçladı. Ancak Taylor... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:27+0300

2022-02-10T10:27+0300

2022-02-10T10:27+0300

abd

gestapo

gazpaço

marjorie taylor greene

nancy pelosi

temsilciler meclisi

kongre

ispanya

almanya

nazi

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ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve polisi eleştireceğim derken kendisi gülünç bir duruma düştü. Salı günü One America News Network kanalında açıklamalarda bulunan Taylor Greene, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sonrası başlatılan soruşturmanın, siyasi rakipler üzerinde casusluk yapmak için kullanıldığını savundu. Başkent Washington DC'deki cezaevini Sovyet toplama kampları gulaglara benzeten Taylor Greene, bunun yanı sıra şimdi bir de Pelosi'nin 'gazpaço polisinin' Cumhuriyetçi vekillerin ve çalışanlarının yaptıklarını, meclise temsilcileriyle görüşmek için vatandaşları casus gibi izlediğini söyledi. Major Greene, "Bu hükümet hiç olmaması gereken bir şeye dönüştü ve bu durum sona ermeli" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından alay konusu olan şey de 'gazpaço polisi' ifadesi oldu. Zira 'gazpaço' soğuk domates çorbası anlamına gelen geleneksel bir İspanyol yemeği. Major Greene'in asıl demek istediği ise 'gestapo'ydu. Gestapo, 'Almanya'da Nazi lideri Adolf Hitler döneminde kurulan gizli, siyasi polis örgütü' anlamına geliyor.

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abd, gestapo, gazpaço, marjorie taylor greene, nancy pelosi, temsilciler meclisi, kongre, ispanya, almanya, nazi, hitler