https://tr.sputniknews.com/20220210/abdde-cumhuriyetci-temsilciler-meclisi-uyesi-gestapo-ile-gazpacoyu-karistirdi-1053690168.html
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 'gestapo' ile 'gazpaço'yu karıştırdı
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 'gestapo' ile 'gazpaço'yu karıştırdı
ABD'de Cumhuriyetçi Taylor Greene, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi muhalif vekilleri izlemek için 'gazpaço polisini' kullanmakla suçladı. Ancak Taylor... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T10:27+0300
2022-02-10T10:27+0300
2022-02-10T10:27+0300
abd
gestapo
gazpaço
marjorie taylor greene
nancy pelosi
temsilciler meclisi
kongre
ispanya
almanya
nazi
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ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve polisi eleştireceğim derken kendisi gülünç bir duruma düştü. Salı günü One America News Network kanalında açıklamalarda bulunan Taylor Greene, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sonrası başlatılan soruşturmanın, siyasi rakipler üzerinde casusluk yapmak için kullanıldığını savundu. Başkent Washington DC'deki cezaevini Sovyet toplama kampları gulaglara benzeten Taylor Greene, bunun yanı sıra şimdi bir de Pelosi'nin 'gazpaço polisinin' Cumhuriyetçi vekillerin ve çalışanlarının yaptıklarını, meclise temsilcileriyle görüşmek için vatandaşları casus gibi izlediğini söyledi. Major Greene, "Bu hükümet hiç olmaması gereken bir şeye dönüştü ve bu durum sona ermeli" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından alay konusu olan şey de 'gazpaço polisi' ifadesi oldu. Zira 'gazpaço' soğuk domates çorbası anlamına gelen geleneksel bir İspanyol yemeği. Major Greene'in asıl demek istediği ise 'gestapo'ydu. Gestapo, 'Almanya'da Nazi lideri Adolf Hitler döneminde kurulan gizli, siyasi polis örgütü' anlamına geliyor.
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abd, gestapo, gazpaço, marjorie taylor greene, nancy pelosi, temsilciler meclisi, kongre, ispanya, almanya, nazi, hitler
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 'gestapo' ile 'gazpaço'yu karıştırdı
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ABD'de Cumhuriyetçi Taylor Greene, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi muhalif vekilleri izlemek için 'gazpaço polisini' kullanmakla suçladı. Ancak Taylor Greene'in Nazi dönemi polisleri gestapo demek isterken İspanyol çorbası anlamına gelen gazpaçoyu kullanması sosyal medyada alay konusu oldu.
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve polisi eleştireceğim derken kendisi gülünç bir duruma düştü.
Salı günü One America News Network kanalında açıklamalarda bulunan Taylor Greene, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sonrası başlatılan soruşturmanın, siyasi rakipler üzerinde casusluk yapmak için kullanıldığını savundu.
Başkent Washington DC'deki cezaevini Sovyet toplama kampları gulaglara benzeten Taylor Greene, bunun yanı sıra şimdi bir de Pelosi'nin 'gazpaço polisinin' Cumhuriyetçi vekillerin ve çalışanlarının yaptıklarını, meclise temsilcileriyle görüşmek için vatandaşları casus gibi izlediğini söyledi. Major Greene, "Bu hükümet hiç olmaması gereken bir şeye dönüştü ve bu durum sona ermeli" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaların ardından alay konusu olan şey de 'gazpaço polisi' ifadesi oldu. Zira 'gazpaço' soğuk domates çorbası anlamına gelen geleneksel bir İspanyol yemeği. Major Greene'in asıl demek istediği ise 'gestapo'ydu. Gestapo, 'Almanya'da Nazi lideri Adolf Hitler döneminde kurulan gizli, siyasi polis örgütü' anlamına geliyor.