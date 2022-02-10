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ABD'de enflasyon, son 40 yılın en yüksek seviyesinde
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ABD'de enflasyon, son 40 yılın en yüksek seviyesinde
ABD'de enflasyon, son 40 yılın en yüksek seviyesinde
ABD enflasyonu son 12 ayda yüzde 7.5 artarak 1982'den bu yana en büyük artışını gerçekleştirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T16:54+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd

ABD'de enflasyon, son 40 yılın en yüksek seviyesinde

16:54 10.02.2022
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ABD enflasyonu son 12 ayda yüzde 7.5 artarak 1982'den bu yana en büyük artışını gerçekleştirdi.
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