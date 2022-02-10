https://tr.sputniknews.com/20220210/abdde-isci-hareketi-guclenirken-starbucks-sendikalasanlari-isten-cikariyor-1053716796.html

ABD'de işçi hareketi güçlenirken Starbucks sendikalaşanları işten çıkarıyor

ABD'de işçi hareketi güçlenirken Starbucks sendikalaşanları işten çıkarıyor

Geçen yılın sonunda tarihinde ilk kez bir mağazasının tüm çalışanlarının sendikalı olmasıyla yüzleşen kahve zinciri devi, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T19:39+0300

2022-02-10T19:39+0300

2022-02-10T20:00+0300

ekonomi

starbucks

sendika

işten çıkarma

işçi

çalışan

abd

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ABD'deki sendika hareketinin hız kazanmasıyla birlikte tarihinde ilk kez çalışanlarının sendika üyesi olmalarıyla karşılaşan Starbucks, Tennessee eyaletinde sendikalaşma faaliyetleri yürüten 7 çalışanını işten çıkardı. Kahve dükkanları zinciri, işten çıkarmaların sendikaya misilleme olduğunu ise yalanladı. Memphis kentindeki dükkanda işgücünün üçte biri kovulurken, bunların çoğunun sendika organizasyon komitesi üyesi olması dikkat çekti. Örgütlenmeyi yürüten Birleşik Starbucks Çalışanları (SWU) sendikası, dünyanın en büyük kahve zincirini, 'sendikaları çökertmeye çalışmakla ve sendika liderlerini kovmaya yönelik hileye başvurarak şirket politikalarını seçici şekilde uygulamakla' suçladı.İşten çıkarmaların sendikalaşmaya misilleme olmadığını savunan şirket, geçen ay çalışanların sendikalaşma çabalarının halka açıklanmasının parçası olarak gazetecilerin mesai saatlerinden sonra kafeye girmesine izin verdiği bir medya etkinliğini bahane etti. BBC'ye konuşan Starbucks Sözcüsü Reggie Borges, iç soruşturmada şirketin güvenlik kurallarını bilerek ihlal ettikleri sonucuna varıldığı için işçilerin çıkarıldığını söyledi. Kovulan baristalarla sendika ise kahve devinin sendikalaşma ivmesini kırmaya çalıştığını söyledi. Memphis'teki 7 işten çıkarmayla ilgili ABD çalışma yasalarını uygulayan Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na şikayette bulunacağını duyuran SWU, şu paylaşımı yaptı: "Starbucks, Memphis'teki sendika liderlerine ve destekçilerine daha önce tutarlı şekilde hiç uygulamadığı politikaları gerekçe göstererek misilleme yapıyor. Bu yoldaş, ‘güvenlik ihlalleri’ yüzünden değil, güvenlik kamerası karşısında sendika kartı imzaladıktan sonra kovuldu."2021 sonunda New York eyaletindeki Buffalo kenti, ABD'de 1980'lerden beri sendikalılaşan ilk Starbucks mağazasına evsahipliği yapmaya başladı. O zamandan beri, zincire bağlı 50'den fazla işletme, işçilerin ücret ve koşullar hakkında bir grup olarak şirketle pazarlık yapmalarını sağlayacak olan sendikalaşma konusunda oy kullanmak için başvuruda bulundu.ABD'de işçi hareketinin yeniden canlanması dikkat çekerken, çeşitli endüstrilerde düşük ücretli işçiler sendikalaşmakla yakından ilgileniyor. Starbucks çalışanların aleyhine olacağı iddiasıyla sendikalaşmayı sürekli engellemeye çalışmasıyla tanınıyor. ABD genelinde 8 bin mağazası olan şirket, yarı zamanlı çalışanlara, sağlık sigortası ve üniversite ücretinin geri ödenmesi (college tuition reimbursement) gibi endüstri normlarının üzerinde ve ötesinde faydalar sunduğundan, sendikaların gereksiz olduğunu savunuyor. Ancak asgari ücret ödemelerinin normlara uygun olup olmadığı bile tartışmalı. Bugüne dek sendika faaliyeti yürüten kaç işçinin Starbucks tarafından kovulduğu belli değil. Geçen yıl, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, kahve zincirinin Philadelphia'da sendika örgütlenmesine karışan iki baristaya yasadışı misilleme yaptığını tespit etti. Şirket, kararı temyize götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20211210/starbucks-tarihinde-bir-ilk-sube-calisanlari-sendikali-oldu-1051653017.html

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starbucks, sendika, işten çıkarma, işçi, çalışan, abd