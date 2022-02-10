Açlık sınırı 2016’da 1.534 TL, 2022’de 3.809 TL

Memur-Sen’in verilerine göre 2016 yılı ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.447 TL olarak hesaplanırken, 2022 Ocak ayında 3.809 TL olarak açıklandı. Geçen sene Şubat ayında açlık sınırı 2.716 TL olmuştu. Memur-Sen’in verilerine göre 2016 Ocak ayında 4.128 TL olan yoksulluk sınır ise 10.939 TL olarak hesaplandı.
Memur-Sen’in hazırladığı açlık-yoksulluk verilerine göre 2016’dan bugüne açlık sınırı 2.275 TL, yoksulluk sınır ise 6.811 TL arttı.
Memur-Sen’in verilerine göre 2016 yılı ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.447 TL olarak hesaplanırken, 2022 Ocak ayında 3.809 TL olarak açıklandı. Geçen sene Şubat ayında açlık sınırı 2.716 TL olmuştu. Memur-Sen’in verilerine göre 2016 Ocak ayında 4.128 TL olan yoksulluk sınır ise 10.939 TL olarak hesaplandı.