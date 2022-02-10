https://tr.sputniknews.com/20220210/aclik-siniri-2016da-1534-tl-2022de-3809-tl-1053696020.html

Açlık sınırı 2016’da 1.534 TL, 2022’de 3.809 TL

Açlık sınırı 2016’da 1.534 TL, 2022’de 3.809 TL

Memur-Sen’in hazırladığı açlık-yoksulluk verilerine göre 2016’dan bugüne açlık sınırı 2.275 TL, yoksulluk sınır ise 6.811 TL arttı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T12:06+0300

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Memur-Sen’in verilerine göre 2016 yılı ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.447 TL olarak hesaplanırken, 2022 Ocak ayında 3.809 TL olarak açıklandı. Geçen sene Şubat ayında açlık sınırı 2.716 TL olmuştu. Memur-Sen’in verilerine göre 2016 Ocak ayında 4.128 TL olan yoksulluk sınır ise 10.939 TL olarak hesaplandı.

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2022

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