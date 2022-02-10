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Açlık sınırı 2016’da 1.534 TL, 2022’de 3.809 TL
Açlık sınırı 2016’da 1.534 TL, 2022’de 3.809 TL
Memur-Sen’in hazırladığı açlık-yoksulluk verilerine göre 2016’dan bugüne açlık sınırı 2.275 TL, yoksulluk sınır ise 6.811 TL arttı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:06+0300
2022-02-10T12:06+0300
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açlık
açlık sınırı
yoksul
yoksulluk sınırı
memur-sen
infografik
enflasyon
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Memur-Sen’in verilerine göre 2016 yılı ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.447 TL olarak hesaplanırken, 2022 Ocak ayında 3.809 TL olarak açıklandı. Geçen sene Şubat ayında açlık sınırı 2.716 TL olmuştu. Memur-Sen’in verilerine göre 2016 Ocak ayında 4.128 TL olan yoksulluk sınır ise 10.939 TL olarak hesaplandı.
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açlık, açlık sınırı, yoksul, yoksulluk sınırı, memur-sen, infografik, инфографика, enflasyon

Açlık sınırı 2016’da 1.534 TL, 2022’de 3.809 TL

12:06 10.02.2022
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Memur-Sen’in hazırladığı açlık-yoksulluk verilerine göre 2016’dan bugüne açlık sınırı 2.275 TL, yoksulluk sınır ise 6.811 TL arttı.
Memur-Sen’in verilerine göre 2016 yılı ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.447 TL olarak hesaplanırken, 2022 Ocak ayında 3.809 TL olarak açıklandı. Geçen sene Şubat ayında açlık sınırı 2.716 TL olmuştu. Memur-Sen’in verilerine göre 2016 Ocak ayında 4.128 TL olan yoksulluk sınır ise 10.939 TL olarak hesaplandı.
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