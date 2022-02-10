https://tr.sputniknews.com/20220210/adidasin-yeni-spor-sutyen-tanitimi-memeleri-tumuyle-ozgurlestirdi-1053695195.html
Adidas'ın yeni spor sütyen tanıtımı, memeleri tümüyle özgürleştirdi
Adidas'ın yeni spor sütyen tanıtımı, memeleri tümüyle özgürleştirdi
Yeni kapsayıcı spor sütyen koleksiyonunun tanıtımında çeşitli yaş, renk ve boyuttan 25 kadının memelerinin fotoğraf serisine yer veren Alman spor giyim devi... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:58+0300
2022-02-10T11:58+0300
2022-02-10T12:22+0300
adidas
almanya
avrupa
kadın
göğüs
meme
sütyen
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Adidas'ın en yeni spor sütyen koleksiyonunun tanıtımı, sosyal medya kullanıcılarında karışık hisler yarattı. Dün "Her şekil ve boyuttaki kadın göğüslerinin desteği ve rahatlığı hak ettiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden yeni spor sütyen serimiz 43 stil içeriyor ki, herkes kendine uygun olanı bulabilsin" mesajını paylaşan Alman spor giyim devi, mesajın altında çeşitli yaş, renk ve boyuttan 25 kadının memelerinin fotoğraf serisine yer verdi. Beden olumlaması adına 'destek her şeydir' (#SupportIsEverything) etiketini de kullandı. Almanya'nın Herzogenaurach kentindeki Adidas genel merkezinin dış cephesine de çok sayıda kadının çıplak memelerinin dizildiği dev bir poster asıldı. Posterin ortasına "Yeni spor sütyenlerimizi tek bir stilde yapmamamızın sebepleri" yazıldı. Spor ürünleri devinin dijital stratejisti Ben Mayor White, posterin görüntüsü eşliğinde "Adidas'ın son 2 yılda yaptığı en büyük şey budur. Bunun yapılmasında rol alan herkesi selamlıyoruz" diye tweetlerken, katkılarından ötürü Adidas'ın kadın branşına ve yaratıcı direktör HyperCait'e alkış emojisi gönderdi. Adidas'ın hem de geleneksel spor sütyen formatına hem de kadın memelerinin tabulaştırılmasına karşı çıkan çıplak kampanyasına, tahmin edileceği üzere, sosyal medyada hem destek hem muhalefet geldi. Adidas'ın olumsuz yorumlara açıklayıcı yanıtlar göndermesi ayrıca dikkat çekti. @LadyGrey1111, "Muhteşem bir reklam panosu! Tüm şekil ve büyüklükteki göğüsleri cinsel olmayan şekilde görmek, zihin açıcı. Buna müdahil olup onay alan herkes büyük iş çıkarmış" dedi. @Pushthekush2 "12 yaşında olsaydım beni çalılıkların arasında gizlenirken bulurdunuz" esprisini yaptı. @HashMonie, ABD'de böyle bir şey yapılamayacağına dikkat çekerek "Sağdan soldan davalar havada uçuşurdu. İncinmiş duygular ve insanlar. Muhakkak işin içine ırksal bir şeyler de katarlardı" yorumunda bulundu. 'Darısı erkek sporcu külotlarının başına'@Louise_mtn_wmn. erkek sporcu alt çamaşırları için de benzer bir kampanya yapılması temennisinde bulundu. Sunumdan bu kadar hoşlanmayanlar da çıktı. @Machtyn, "Ben ofis ortamındayken böyle bir şey asılmamış olması GERÇEKTEN iyi bir şey" diyerek ekledi: "Ve evet, insan vücudunun güzel olduğuna inanıyorum, ama bu kocalarını ve bebeklerini ilgilendiren kısımlarını görme isteği ya da ihtiyacı içinde olduğu anlamına gelmez."
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adidas, almanya, avrupa, kadın, göğüs, meme, sütyen
Adidas'ın yeni spor sütyen tanıtımı, memeleri tümüyle özgürleştirdi
11:58 10.02.2022 (güncellendi: 12:22 10.02.2022) Abone ol
Yeni kapsayıcı spor sütyen koleksiyonunun tanıtımında çeşitli yaş, renk ve boyuttan 25 kadının memelerinin fotoğraf serisine yer veren Alman spor giyim devi, merkez bankasına da bunun başka bir versiyonu dev poster olarak astı. Sosyal medya kullanıcılarından kampanyaya hem destek hem köstek geldi.
Adidas'ın en yeni spor sütyen koleksiyonunun tanıtımı, sosyal medya kullanıcılarında karışık hisler yarattı. Dün "Her şekil ve boyuttaki kadın göğüslerinin desteği ve rahatlığı hak ettiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden yeni spor sütyen serimiz 43 stil içeriyor ki, herkes kendine uygun olanı bulabilsin" mesajını paylaşan
Alman spor giyim devi, mesajın altında çeşitli yaş, renk ve boyuttan 25 kadının memelerinin fotoğraf serisine yer verdi. Beden olumlaması adına 'destek her şeydir' (#SupportIsEverything)
etiketini de kullandı.
Almanya'nın Herzogenaurach kentindeki Adidas genel merkezinin
dış cephesine de çok sayıda kadının çıplak memelerinin dizildiği dev bir poster asıldı
. Posterin ortasına "Yeni spor sütyenlerimizi tek bir stilde yapmamamızın sebepleri"
yazıldı.
Spor ürünleri devinin dijital stratejisti Ben Mayor White
, posterin görüntüsü eşliğinde "Adidas'ın son 2 yılda yaptığı en büyük şey budur. Bunun yapılmasında rol alan herkesi selamlıyoruz" diye tweetlerken
, katkılarından ötürü Adidas'ın kadın branşına ve yaratıcı direktör HyperCait'e
alkış emojisi gönderdi.
Adidas'ın hem de geleneksel spor sütyen formatına hem de kadın memelerinin tabulaştırılmasına karşı çıkan çıplak kampanyasına, tahmin edileceği üzere, sosyal medyada hem destek hem muhalefet geldi. Adidas'ın olumsuz yorumlara açıklayıcı yanıtlar göndermesi ayrıca dikkat çekti.
@LadyGrey1111, "Muhteşem bir reklam panosu! Tüm şekil ve büyüklükteki göğüsleri cinsel olmayan şekilde görmek, zihin açıcı. Buna müdahil olup onay alan herkes büyük iş çıkarmış" dedi.
@Pushthekush2 "12 yaşında olsaydım beni çalılıkların arasında gizlenirken bulurdunuz" esprisini yaptı.
@HashMonie, ABD'de böyle bir şey yapılamayacağına dikkat çekerek "Sağdan soldan davalar havada uçuşurdu. İncinmiş duygular ve insanlar. Muhakkak işin içine ırksal bir şeyler de katarlardı" yorumunda bulundu.
'Darısı erkek sporcu külotlarının başına'
@Louise_mtn_wmn. erkek sporcu alt çamaşırları için de benzer bir kampanya yapılması temennisinde bulundu.
Sunumdan bu kadar hoşlanmayanlar da çıktı. @Machtyn, "Ben ofis ortamındayken böyle bir şey asılmamış olması GERÇEKTEN iyi bir şey" diyerek ekledi: "Ve evet, insan vücudunun güzel olduğuna inanıyorum, ama bu kocalarını ve bebeklerini ilgilendiren kısımlarını görme isteği ya da ihtiyacı içinde olduğu anlamına gelmez."