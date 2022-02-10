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https://tr.sputniknews.com/20220210/afyonkarahisarda-karbonmonoksit-zehirlenmesi-1-olu-2-yarali-1053685138.html
Afyonkarahisar’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileden kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin hastaneye kaldırıldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T05:33+0300
2022-02-10T05:33+0300
türkiye
afyonkarahisar
karbonmonoksit
zehirlenme
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Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Şener ailesi üyelerinden bir süre haber alamayan ve telefonlara cevap vermediğini fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ve girdiklerini 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Şener eşi S.Ş., ve gelinleri D.Ş.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu.Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme Hasan hüseyin Şener’in hayatını kaybettiğini, S.Ş., ve D.Ş.’nin ise bilinçlerinin kapalı olduğunu ama yaşadıklarını tespit etti.Ardından S.Ş., ve D.Ş., ambulanslar ile Afyonkarahisar Devler Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Şener’in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/baba-ile-iki-cocugu-sobadan-sizan-gazdan-oldu-1052380087.html
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afyonkarahisar, karbonmonoksit, zehirlenme

Afyonkarahisar’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

05:33 10.02.2022
© AAAcil servis, hastane
Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Afyonkarahisar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileden kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Şener ailesi üyelerinden bir süre haber alamayan ve telefonlara cevap vermediğini fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ve girdiklerini 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Şener eşi S.Ş., ve gelinleri D.Ş.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme Hasan hüseyin Şener’in hayatını kaybettiğini, S.Ş., ve D.Ş.’nin ise bilinçlerinin kapalı olduğunu ama yaşadıklarını tespit etti.
Ardından S.Ş., ve D.Ş., ambulanslar ile Afyonkarahisar Devler Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Şener’in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
TÜRKİYE
Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü
4 Ocak, 09:55
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