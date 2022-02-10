https://tr.sputniknews.com/20220210/ak-partili-camli-bugun-dogalgaz-elektrik-zamlarinin-tamami-chp-zihniyetinin-urunudur-1053693541.html

AK Partili Çamlı: Bugün doğalgaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür

AK Partili Çamlı: Bugün doğalgaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, elektrik, doğal gaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tuttu. Çamlı, "Bugün doğal gaz, elektrik... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T11:35+0300

2022-02-10T11:35+0300

2022-02-10T11:35+0300

politika

ahmet hamdi çamlı

doğalgaz

zam

chp

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Çamlı, Akit TV'de katıldığı programda, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum.'' ifadesini kullandı.Çamlı'nın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Çamlı'nın sözlerine ilişkin olarak, "Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın." yorumunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/ak-parti-milletvekili-camlidan-chplilere-ingiliz-at-arabasina-beygir-olanlarin-torunlari-bunlar-1052055409.html

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ahmet hamdi çamlı, doğalgaz, zam, chp