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AK Partili Çamlı: Bugün doğalgaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür
AK Partili Çamlı: Bugün doğalgaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, elektrik, doğal gaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tuttu. Çamlı, "Bugün doğal gaz, elektrik... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:35+0300
2022-02-10T11:35+0300
politika
ahmet hamdi çamlı
doğalgaz
zam
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Çamlı, Akit TV'de katıldığı programda, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum.'' ifadesini kullandı.Çamlı'nın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Çamlı'nın sözlerine ilişkin olarak, "Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın." yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/ak-parti-milletvekili-camlidan-chplilere-ingiliz-at-arabasina-beygir-olanlarin-torunlari-bunlar-1052055409.html
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ahmet hamdi çamlı, doğalgaz, zam, chp

AK Partili Çamlı: Bugün doğalgaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür

11:35 10.02.2022
© DHAAhmet Hamdi Çamlı
Ahmet Hamdi Çamlı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, elektrik, doğal gaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tuttu. Çamlı, "Bugün doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür" dedi.
Çamlı, Akit TV'de katıldığı programda, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum.'' ifadesini kullandı.
Çamlı'nın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
Ahmet Hamdi Çamlı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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AK Parti Milletvekili Çamlı'dan CHP'lilere: İngiliz at arabasına beygir olanların torunları bunlar
23 Aralık 2021, 16:32
CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Çamlı'nın sözlerine ilişkin olarak, "Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın." yorumunu yaptı.
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