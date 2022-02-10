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https://tr.sputniknews.com/20220210/ak-partili-dagdan-elektrik-faturasini-odemiyorum-diyen-kilicdarogluna-provokasyon-pesinde-1053693758.html
AK Partili Dağ'dan 'Elektrik faturasını ödemiyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na: Provokasyon peşinde
AK Partili Dağ'dan 'Elektrik faturasını ödemiyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na: Provokasyon peşinde
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' açıklamasına yanıt veren AK Partili Dağ "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Demokraside ülke yönetiminde... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:36+0300
2022-02-10T11:36+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
hamza dağ
elektrik faturası
elektrik
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN Türk'te soruları yanıtladı.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' açıklamasına yanıt veren Dağ, "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Demokraside ülke yönetiminde çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Bazı yerlerde biz de muhalefetteyiz. Provokasyon şeklinde yapılan bir açıklama. Vatandaşımız bize yaşadığı sıkıntı aktarıyor. Kılıçdaroğlu bir provokasyon yapıyor." ifadelerini kullandı.Dağ, 'Elektrik zammı geri alınır mı?' sorusuna ise, "Bir düzenleme yürütülüyor. Uzun vadede esas enerji konusundaki dışa bağımlılığımız azaltmamız lazım. Biz bu konuda hamleler yapıyoruz. Nükleer tesisi Sinop ve Mersin’de hamle yaparken buna engel olanlar kim? CHP hep engel oldu" diye yanıt verdi. 'Baskın seçim gündemde mi?' sorusunu cevaplayan Dağ, "Bizim gündemimizde erken seçim yok. Bizim çalışmamız kampanya çalışmamız 2023, 18 Haziran’a yöneliktir. Erken seçimi bu ülkenin gündeminden çıkarmak lazım. Zamansız yapılan seçimler insanların planlayamadığı seçimler insanların yapacağı yatırımları etkiler. Biz yeni sistemle beraber seçimlerin zamanında yapılacağını ortaya koymamız lazım. Muhalefet 24 Haziran’dan bu yana her gün erken seçim zaten" dedi. 'Büyümemiz hep ileriye doğru gidiyor'Dağ, şu ifadeleri kullandı:Şimdi askıda fatura diye bir düzenleme yapılmıştı. Askıda ekmek, yardım çalışması bu da benzer bir çalışma yardımlaşmanın bu toprakların bir kültürü olduğunu iyi biliyoruz ve CHP’nin bu kültürün yıkmasına izin vermeyeceğiz. Biz özellikleri hassasiyetleri duyguları olan insanlarız. Bu vicdanın etkili olması için üzerimize düşeni yaparız. Kılıçdaroğlu gibi yıkıcı zihniyetlere fırsat vermedik vermeyeceğiz. Bu meseleyi biz çözeceğiz başkası çözemeyecek. 20 yıldır bu ülkenin en temel sorunlarını ortadan kaldırdıysak küresel çaptan kaynaklanan sorunları 2 ay içerisinde düzelteceğiz.İhracatımız artıyor büyümemiz hep ileriye doğru gidiyor. Kendi açımızdan baktığımız zaman sanayiimizin sürekli büyüyen rolü bilgi ve teknolojilerinde hizmet sektörü anlamındaki hususlarda çabalarımız meyvelerini vermeye başladı turizm önemli bir gelir kapısı haline gelmesiyle nisan mayıs ile birlikte rahat bir nefes alacağız.
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kemal kılıçdaroğlu, hamza dağ, elektrik faturası, elektrik

AK Partili Dağ'dan 'Elektrik faturasını ödemiyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na: Provokasyon peşinde

11:36 10.02.2022
© AA / Esra Bilgin Hamza Dağ
Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA / Esra Bilgin
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' açıklamasına yanıt veren AK Partili Dağ "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Demokraside ülke yönetiminde çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Provokasyon şeklinde yapılan bir açıklama. Vatandaşımız bize yaşadığı sıkıntı aktarıyor. Kılıçdaroğlu bir provokasyon yapıyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN Türk'te soruları yanıtladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' açıklamasına yanıt veren Dağ, "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Demokraside ülke yönetiminde çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Bazı yerlerde biz de muhalefetteyiz. Provokasyon şeklinde yapılan bir açıklama. Vatandaşımız bize yaşadığı sıkıntı aktarıyor. Kılıçdaroğlu bir provokasyon yapıyor." ifadelerini kullandı.
Dağ, 'Elektrik zammı geri alınır mı?' sorusuna ise, "Bir düzenleme yürütülüyor. Uzun vadede esas enerji konusundaki dışa bağımlılığımız azaltmamız lazım. Biz bu konuda hamleler yapıyoruz. Nükleer tesisi Sinop ve Mersin’de hamle yaparken buna engel olanlar kim? CHP hep engel oldu" diye yanıt verdi.
'Baskın seçim gündemde mi?' sorusunu cevaplayan Dağ, "Bizim gündemimizde erken seçim yok. Bizim çalışmamız kampanya çalışmamız 2023, 18 Haziran’a yöneliktir. Erken seçimi bu ülkenin gündeminden çıkarmak lazım. Zamansız yapılan seçimler insanların planlayamadığı seçimler insanların yapacağı yatırımları etkiler. Biz yeni sistemle beraber seçimlerin zamanında yapılacağını ortaya koymamız lazım. Muhalefet 24 Haziran’dan bu yana her gün erken seçim zaten" dedi.

'Büyümemiz hep ileriye doğru gidiyor'

Dağ, şu ifadeleri kullandı:
Şimdi askıda fatura diye bir düzenleme yapılmıştı. Askıda ekmek, yardım çalışması bu da benzer bir çalışma yardımlaşmanın bu toprakların bir kültürü olduğunu iyi biliyoruz ve CHP’nin bu kültürün yıkmasına izin vermeyeceğiz. Biz özellikleri hassasiyetleri duyguları olan insanlarız. Bu vicdanın etkili olması için üzerimize düşeni yaparız. Kılıçdaroğlu gibi yıkıcı zihniyetlere fırsat vermedik vermeyeceğiz. Bu meseleyi biz çözeceğiz başkası çözemeyecek. 20 yıldır bu ülkenin en temel sorunlarını ortadan kaldırdıysak küresel çaptan kaynaklanan sorunları 2 ay içerisinde düzelteceğiz.
İhracatımız artıyor büyümemiz hep ileriye doğru gidiyor. Kendi açımızdan baktığımız zaman sanayiimizin sürekli büyüyen rolü bilgi ve teknolojilerinde hizmet sektörü anlamındaki hususlarda çabalarımız meyvelerini vermeye başladı turizm önemli bir gelir kapısı haline gelmesiyle nisan mayıs ile birlikte rahat bir nefes alacağız.
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