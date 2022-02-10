https://tr.sputniknews.com/20220210/ak-partili-turan-belli-ki-kilicdaroglu-provokasyon-pesinde-1053682960.html

AK Partili Turan: Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde

AK Partili Turan: Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Erdoğan, 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T01:23+0300

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türkiye

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

bülent turan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarındaki verginin düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Erdoğan, zamları geri çekinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğim" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu açıklamasını değerlendirdi.“Zor bir süreçten geçiyoruz” diyen Turan, “Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor. Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı?” diye sordu.Turan Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabını etiketleyerek, “Belli ki provokasyon peşinde!” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/chp-lideri-kilicdaroglu-bir-dilim-kuru-ekmeginize-kim-goz-dikti--1053676813.html

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ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, bülent turan