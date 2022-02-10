https://tr.sputniknews.com/20220210/aksener-ulkemiz-dunyada-en-yuksek-enflasyona-sahip-5-ulkeden-biri-oldu-1053719846.html

Akşener: Ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5 ülkeden biri oldu

Akşener: Ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5 ülkeden biri oldu

İYİ Parti lideri Akşener, " Berbat politikalar, kötü beklenti yönetimi ve içine hapsedildiğimiz kur, enflasyon sarmalı içerisinde maalesef bugün ülkemiz... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T21:27+0300

2022-02-10T21:27+0300

2022-02-10T21:27+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

kriz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053719801_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bee8192918c60193b6019a7a8583c109.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "Para Politikası ve Finansal İstikrar" ile "Kamu Maliyesi ve Makroekonomik İstikrar" konularındaki vizyon ve programlarının paylaşılması amacıyla Şişli'deki bir otelde düzenlenen "İYİ Kalkınma Kongresi 2. Oturumu"na katıldı.Kongrenin açılışında konuşan Akşener, bugün Türkiye'de Cumhuriyet'in kazanımlarını toptan reddeden bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduklarını savundu.İktidarın anlayışı nedeniyle devlet yönetiminde ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin hüküm sürdüğünü, milletin göz göre göre enflasyona ezdirildiğini öne süren Akşener, "Oysa ki hatırlayın, bu arkadaşlar 2017'de partili Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimize anlatırken, istikrar olacak diyorlardı. 'Ayağımızdaki prangaları söküp atacağız.' Öyle söylüyorlardı. Memleketin uçacağını, kaçacağını, aşacağını, Türkiye'nin şaha kalkacağını söylüyorlardı. Peki aradan geçen 5 yılda ne oldu?" diye konuştu.Akşener, "miting podyumlarında" verilen sözlerin aksine en temel problemlerden birinin istikrarsızlık olduğunu savunarak, şöyle devam etti:'Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz'Türkiye'nin bu istikrarsızlığı daha fazla taşıyamayacağını dile getiren Akşener, "Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği ve tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz. Berbat politikalar, kötü beklenti yönetimi ve içine hapsedildiğimiz kur, enflasyon sarmalı içerisinde maalesef bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5 ülkeden biri oldu. Sadece son 4 ay içerisinde Türk Lirası değerinin yarısını kaybetti. Değersizleşen Türk Lirası, dış ticaret açığımızı son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Ticaret hacmimiz, tarihimizin en düşük seviyesine indi" ifadelerini kullandı.'Bu ekonomik kriz ortamında Merkez Bankası o kadar itibarsızlaştırıldı ki...'Akşener, artık aynı miktarda mal ithal etmek için daha fazla ihracat yapılmak zorunda kalındığını anlatarak, "Bu ekonomik kriz ortamında Merkez Bankası o kadar itibarsızlaştırıldı ki politika faiziyle, piyasa faizleri arasındaki bağ tamamen koptu. Hatta, Hazine ve Maliye Bakanı, yurt dışındaki yatırımcılarla yapacağı toplantılara, Merkez Bankası yetkililerini dahil bile etmedi. Planlama ve risk analizi kavramlarına düşman bu yönetim anlayışı nedeniyle sanayicilerimiz günlerce, elektriksiz ve doğal gazsız kaldı" değerlendirmesinde bulundu.Uygulanan politikalardan dolayı özel sektörün istihdam sağlayamaz olduğunu ifade eden Akşener, şöyle devam etti:"Kayıt dışı istihdam artarken, arkadaşların yaptıkları zamla böbürlendiği asgari ücret, daha birinci ayın sonunda açlık sınırının altında kaldı. Bugün maalesef karşımızda asgari ücrete eşitlenen bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda, istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda yoksulluğa ve eşitsizliğe hapsedilen bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda Isparta'da kara kışta 4 gün boyunca adeta donmaya terk edilen insanlarımız, ikinci bir kira haline gelen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla adeta haraca bağlanan, iflasın eşiğindeki esnafımız, yağmurda çamurda ekmek kuyruklarına mahkum edilen bir büyük millet var."'Hem borçlandık hem de büyüyemedik'İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, içerisinde bulunulan ekonomik enkazın tek sebebinin yalnızca son dönemde izlenen politikalar olmadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:Akşener, üzerindeki tüm kara bulutlara rağmen Türkiye'nin kaynakları olan büyük ve potansiyeli olan zengin bir ülke olduğunu belirtti. Kendileri için Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığına değinen Akşener, "Vizyonumuzla projelerimizle ve kadrolarımızla biz buradayız ve kimse merak etmesin, biz hazırız. Ülkemizde makroekonomik istikrarı sağlayıp, tüm bu anlattığım problemleri biz çözeriz. İşte tam da o nedenle, bugün bu gerçeği tüm Türkiye'ye bir kez daha açıkça göstermek için buradayız" dedi.Açılışın ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın konuşma yaptığı oturuma geçildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, iyi parti, kriz