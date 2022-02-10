Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220210/aldatici-reklamlara-yaklasik-7-milyon-lira-ceza-kesildi-1053696163.html
Aldatıcı reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi
Aldatıcı reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi
Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı buldu. Bunlardan 128'ine durdurma cezası, 58'ine ise 6 milyon 923 bin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:13+0300
2022-02-10T12:13+0300
ekonomi
reklam
reklam kurulu
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052972775_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34765b5ebb28ea26c53d1543168029d7.jpg
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Kurul üyeleri, 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu.Karara bağlanan çeşitli sektörlere ilişkin 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyadaki tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.İndirimli satış kampanyalarına cezaDosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/mhpden-sosyal-medya-duzenlemesi-teklifi-1053608201.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052972775_17:0:665:486_1920x0_80_0_0_9c041c345e9a86c291d9856c3a2e85c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
reklam, reklam kurulu, ceza

Aldatıcı reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

12:13 10.02.2022
© AAİnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
Abone ol
Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı buldu. Bunlardan 128'ine durdurma cezası, 58'ine ise 6 milyon 923 bin 147 lira ceza uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Kurul üyeleri, 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu.
Karara bağlanan çeşitli sektörlere ilişkin 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyadaki tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.
Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
TÜRKİYE
MHP'den sosyal medya düzenlemesi teklifi
8 Şubat, 14:42

İndirimli satış kampanyalarına ceza

Dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.
Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала