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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Aldatıcı reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi
Aldatıcı reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi
Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı buldu. Bunlardan 128'ine durdurma cezası, 58'ine ise 6 milyon 923 bin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:13+0300
2022-02-10T12:13+0300
2022-02-10T12:13+0300
ekonomi
reklam
reklam kurulu
ceza
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Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Kurul üyeleri, 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu.Karara bağlanan çeşitli sektörlere ilişkin 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyadaki tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.İndirimli satış kampanyalarına cezaDosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
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Aldatıcı reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi Abone ol
Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı buldu. Bunlardan 128'ine durdurma cezası, 58'ine ise 6 milyon 923 bin 147 lira ceza uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Kurul üyeleri, 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu.
Karara bağlanan çeşitli sektörlere ilişkin 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyadaki tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.
Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.
İndirimli satış kampanyalarına ceza
Dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.
Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.