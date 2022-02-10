https://tr.sputniknews.com/20220210/aldatici-reklamlara-yaklasik-7-milyon-lira-ceza-kesildi-1053696163.html

Aldatıcı reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Aldatıcı reklamlara yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı buldu. Bunlardan 128'ine durdurma cezası, 58'ine ise 6 milyon 923 bin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T12:13+0300

2022-02-10T12:13+0300

2022-02-10T12:13+0300

ekonomi

reklam

reklam kurulu

ceza

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Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Kurul üyeleri, 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu.Karara bağlanan çeşitli sektörlere ilişkin 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyadaki tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.İndirimli satış kampanyalarına cezaDosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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