Alibeyköy'de çiçekçiler fiyatları beğenmedi, mezatı terk etti: 'Müşteriye nasıl satacağız?’

"Sevgililer günü yaklaştığı için mecbur bazı alımlar yapmamız gerekiyor, dükkanların dolu olması için. Normalde güzel bir kazanç sağlıyorlardı. Şu anki fiyatlarda öyle bir kazanç yok. Geçen sene normal bir perakendeci 15-20 liraya gülünü müşteriye satabiliyorken şu anda müşteriye vereceği fiyat 40 lira 50 lira en kötü 30 lira demesi gerekiyor. Bu hesaba göre yüzde 300 gibi bir zam var. Geçen sene dışarıya satacağımız fiyatlara biz şu an satın alım gerçekleştiriyoruz. Normalde 20 liraya geçen sene ürün alıyorken, şu anki fiyatlar 30 lira 35 lira. Her şeyin fiyatı arttı, bende yüzde 200 yüzde 100 kar koymak zorundayım. Bu seferde 100 tane gül satacağıma şu an 40 satacağım. Parası olan ayakta duracak.”