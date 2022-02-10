https://tr.sputniknews.com/20220210/alibeykoyde-cicekciler-fiyatlari-begenmedi-mezati-terk-etti-musteriye-nasil-satacagiz-1053694121.html

Alibeyköy'de çiçekçiler fiyatları beğenmedi, mezatı terk etti: 'Müşteriye nasıl satacağız?’

Alibeyköy'de çiçekçiler fiyatları beğenmedi, mezatı terk etti: 'Müşteriye nasıl satacağız?’

Sevgililer Günü için mezata gelen çiçek satıcıları fiyatların yüzde 100 artışına tepki göstererek, "İçeride isyan çıktı. Arkadaşların hepsi mezatı bırakıp... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T11:39+0300

2022-02-10T11:39+0300

2022-02-10T11:44+0300

çiçekçi

türkiye

14 şubat sevgililer günü

alibeyköy

tepki

zam

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Sevgililer Günü yaklaştı, çiçekçiler de şimdiden mezatların yolunu tuttu. Alibeyköy'deki çiçek mezatına gelenlerden bazıları ise, fiyatları görünce mezatı terk etti. Sevgililer günü için toptan çiçek almaya gelenler fiyatların geçen seneye göre yüzde 100 arttığını dile getirdi. Çiçekçiler geçen sene tanesini 5-10 liraya aldıkları gülün bu sene 20-25 liraya çıktığını söyledi.‘15-20 liraya gül satarken bu sene en kötü 30 liradan satılacak’Mezata gelen çiçek satıcısı Suat Erdal, şunları söyledi:‘Papatyanın demeti şu anda 100 TL'den aşağı olmaz'"Sevgililer gününe hazırlık yapıyoruz şu anda. Çiçeklerimizi bugünden alıyoruz. Fiyatlar aşırı artmış, 30 senelik çiçekçiyim çok fazla fiyatlar. Daha önceki yıllarda fiyatlar çok uygundu. 5 liraya 6 liraya gül alıyorduk. Şu anda en düşüğü en ucuzu 13 liradan başlıyor, 20-25 liraya çıkıyor. Biz bunu müşteriye nasıl satacağız?" diyerek fiyatlara tepki gösteren çiçek satıcısı İsmet Ağızkaloğlu, şöyle devam etti:Çiçek satıcısı Ayhan Dirgen "Geçen sene fiyatlar çok güzeldi, 5 liraya gül alıyorduk. Bugün için 20 lira. İçeride olaylar çıktı pahalılıktan dolayı. İçeride isyan çıktı. Arkadaşların hepsi mezatı bırakıp dışarı çıktı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220208/cicekciler-sevgililer-gununde-en-ucuz-gulu-30-tlden-satacagiz-1053593870.html

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çiçekçi, 14 şubat sevgililer günü, alibeyköy, tepki, zam