Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220210/alman-mahkemesi-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-iceren-siir-hakkindaki-itirazi-reddetti-1053701397.html
Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti
Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti
Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:25+0300
2022-02-10T13:25+0300
dünya
jan böhmermann
zdf
zdf televizyonu
anayasa mahkemesi
anayasa mahkemesi (aym)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104030/91/1040309161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e827a76ad82f4ea077b008171c98b86b.jpg
Almanya Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Böhmermann'ın itirazına ilişkin "Anayasal şikayeti kabul edilmeyecek çünkü başarı şansı yok" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kararın kesin olduğu itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesinin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti. Böhmermann, 2019'da Yargıtaya başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine müracaat etmişti.Ne olmuştu?Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan 'ZDF Neo Royal' programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'ın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20191220/almanyada-bohmermann-erdogan-siiri-icin-aymye-basvurdu-1040877638.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104030/91/1040309161_162:0:1122:720_1920x0_80_0_0_21a1301250d5125581b43c146a328ea8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jan böhmermann, zdf, zdf televizyonu, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym)

Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti

13:25 10.02.2022
© Fotoğraf : YouTubeJan Böhmermann
Jan Böhmermann - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti.
Almanya Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Böhmermann'ın itirazına ilişkin "Anayasal şikayeti kabul edilmeyecek çünkü başarı şansı yok" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kararın kesin olduğu itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi.
Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesinin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti.
Jan Böhmermann - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2019
DÜNYA
Almanya'da Böhmermann 'Erdoğan şiiri' için AYM'ye başvurdu
20 Aralık 2019, 00:00
Böhmermann, 2019'da Yargıtaya başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine müracaat etmişti.

Ne olmuştu?

Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan 'ZDF Neo Royal' programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'ın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала