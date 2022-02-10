https://tr.sputniknews.com/20220210/alman-mahkemesi-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-iceren-siir-hakkindaki-itirazi-reddetti-1053701397.html
Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti
Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti
Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:25+0300
2022-02-10T13:25+0300
2022-02-10T13:25+0300
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Almanya Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Böhmermann'ın itirazına ilişkin "Anayasal şikayeti kabul edilmeyecek çünkü başarı şansı yok" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kararın kesin olduğu itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesinin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti. Böhmermann, 2019'da Yargıtaya başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine müracaat etmişti.Ne olmuştu?Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan 'ZDF Neo Royal' programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'ın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20191220/almanyada-bohmermann-erdogan-siiri-icin-aymye-basvurdu-1040877638.html
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jan böhmermann, zdf, zdf televizyonu, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym)
Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti
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Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti.
Almanya Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Böhmermann'ın itirazına ilişkin "Anayasal şikayeti kabul edilmeyecek çünkü başarı şansı yok" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kararın kesin olduğu itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi.
Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesinin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti.
Böhmermann, 2019'da Yargıtaya başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine müracaat etmişti.
Ne olmuştu?
Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan 'ZDF Neo Royal' programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'ın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.