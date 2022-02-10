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https://tr.sputniknews.com/20220210/ankarada-elektrik-zirvesi-enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-dagitim-sirketleriyle-gorusecek-1053701952.html
Ankara'da elektrik zirvesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dağıtım şirketleriyle görüşecek
Ankara'da elektrik zirvesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dağıtım şirketleriyle görüşecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler oluşturulması yönündeki taleplere ilişkin çalışmaları çerçevesinde dağıtım... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:40+0300
2022-02-10T13:45+0300
ekonomi
ankara
elektrik
toplantı
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
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Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre bakanlıkta düzenlenecek zirveye 21 dağıtım bölgesindeki şirketlerin tamamı çağırıldı. Toplantıda ana gündem maddesinin elektrik fiyatları ve olası yeni tarifeler olacağı öğrenildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta esnaflar ve küçük işletmeler olmak üzere çok sayıda kesimden elektrik bedellerinde ucuzlama sağlayacak şekilde kademeli ya da farklı tarife taleplerinin alındığını ve bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Maliyetlere yönelik çalışma çerçevesinde dağıtım şirketlerinin maliyet ve payları da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/enerji-bakani-dun-gece-itibariyla-ispartanin-kalan-7-koyune-de-elektrik-verildi-1053647748.html
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ankara, elektrik, toplantı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez

Ankara'da elektrik zirvesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dağıtım şirketleriyle görüşecek

13:40 10.02.2022 (güncellendi: 13:45 10.02.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler oluşturulması yönündeki taleplere ilişkin çalışmaları çerçevesinde dağıtım şirketleriyle bir toplantı yapacak. Dağıtım şirketlerinin bugün toplantı için Ankara’ya çağırıldığı öğrenildi.
Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre bakanlıkta düzenlenecek zirveye 21 dağıtım bölgesindeki şirketlerin tamamı çağırıldı. Toplantıda ana gündem maddesinin elektrik fiyatları ve olası yeni tarifeler olacağı öğrenildi.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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Enerji Bakanı'ndan elektrik faturası düzenlemesiyle ilgili açıklama: Ekibimiz çalışıyor
Dün, 12:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta esnaflar ve küçük işletmeler olmak üzere çok sayıda kesimden elektrik bedellerinde ucuzlama sağlayacak şekilde kademeli ya da farklı tarife taleplerinin alındığını ve bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı.
Maliyetlere yönelik çalışma çerçevesinde dağıtım şirketlerinin maliyet ve payları da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması bekleniyor.
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