https://tr.sputniknews.com/20220210/ankarada-elektrik-zirvesi-enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-dagitim-sirketleriyle-gorusecek-1053701952.html

Ankara'da elektrik zirvesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dağıtım şirketleriyle görüşecek

Ankara'da elektrik zirvesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dağıtım şirketleriyle görüşecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler oluşturulması yönündeki taleplere ilişkin çalışmaları çerçevesinde dağıtım... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T13:40+0300

2022-02-10T13:40+0300

2022-02-10T13:45+0300

ekonomi

ankara

elektrik

toplantı

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

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Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre bakanlıkta düzenlenecek zirveye 21 dağıtım bölgesindeki şirketlerin tamamı çağırıldı. Toplantıda ana gündem maddesinin elektrik fiyatları ve olası yeni tarifeler olacağı öğrenildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta esnaflar ve küçük işletmeler olmak üzere çok sayıda kesimden elektrik bedellerinde ucuzlama sağlayacak şekilde kademeli ya da farklı tarife taleplerinin alındığını ve bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Maliyetlere yönelik çalışma çerçevesinde dağıtım şirketlerinin maliyet ve payları da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması bekleniyor.

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ankara, elektrik, toplantı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez