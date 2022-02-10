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Ankara’da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i öldü
Ankara’da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i öldü
Ankara’nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i ölürken 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T23:43+0300
2022-02-10T23:43+0300
yaşam
yavru köpek
çankaya
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köpek
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Öveçler Vadi Park’ta öğlen saatlerinde 8 yavru köpek ölü bulundu. İddialara göre köpeklere mama vermek için parka giden Aslı Bayın 10 yavru köpeğin zehirlendiğini fark etti. 8 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit eden Bayır, can çekişen 2 yavru köpeği veteriner kliniğine götürdü. Zehirlenerek telef olan 8 köpek Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından götürüldü. Yavru köpekleri ölmüş şekilde bulan hayvan sever Aslı Bayın, “Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Biz ekonomik olarak da zor zamanlar geçirsek de kendi boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var” dedi.
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yavru köpek, çankaya, ankara, köpek

Ankara’da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i öldü

23:43 10.02.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW540954Ankara’da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i öldü
Ankara’da zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW540954
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 10 yavru köpekten 8’i ölürken 2 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Öveçler Vadi Park’ta öğlen saatlerinde 8 yavru köpek ölü bulundu. İddialara göre köpeklere mama vermek için parka giden Aslı Bayın 10 yavru köpeğin zehirlendiğini fark etti. 8 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit eden Bayır, can çekişen 2 yavru köpeği veteriner kliniğine götürdü. Zehirlenerek telef olan 8 köpek Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından götürüldü.


Yavru köpekleri ölmüş şekilde bulan hayvan sever Aslı Bayın, “Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Biz ekonomik olarak da zor zamanlar geçirsek de kendi boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var” dedi.
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