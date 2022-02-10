https://tr.sputniknews.com/20220210/aralik-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1053689887.html

TÜİK: Aralık 2021 işsizlik oranı yüzde 11.2

TÜİK: Aralık 2021 işsizlik oranı yüzde 11.2

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan düşerek yüzde 11,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 2 bin kişi... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:03+0300

2022-02-10T10:03+0300

2022-02-10T10:38+0300

ekonomi

işsizlik

rakam

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

veri

tl

maaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053690145_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_e1fd950bafff843e7d74a06f25b7a4aa.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan düşerek yüzde 11,2 oldu.Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.Öte yandan 2021 yılının şubat ve kasım ayına ilişkin işsizlik oranlarında da revizyona gidildi.

https://tr.sputniknews.com/20220205/tuik-acikladi-turkiyenin-en-kalabalik-ilcesi-57-sehri-geride-birakti-1053502109.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işsizlik, rakam, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), veri, tl, maaş