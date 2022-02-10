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Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Ligin en heyecan veren takımı
Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Ligin en heyecan veren takımı
Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Ata Demirer, Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Adana Demirspor'a övgü paylaşımında bulundu. Adana ekibi de... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:08+0300
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spor
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adana demirspor
twitter
davet
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maç
komedyen
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Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar sonra mücadele eden Adana Demirspor, başarısıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor. 24 haftası geride kalan ligde Trabzonspor ve Konyaspor 'un ardından 3. sıraya yerleşen Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile büyük çıkış yakaladı.Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Ata Demirer de Adana Demirspor'un bu başarısına kayıtsız kalmadı. Demirer, sosyal medya hesabından "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net" paylaşımı yaptı. Demirer'in tweet'i kısa sürede birçok beğeni ve yorum alırken, Adana ekibinden de yanıt gecikmedi.Adana Demi̇rspor'dan komedyene davetAdana Demirspor, Ata Demirer'i Adana'ya davet etti. Mavi-lacivertli ekip, "Sayın Ata Demirer, En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle..." mesajıyla ünlü komedyeni Adana Demirspor çoskusu yaşamaya çağırdı. Demirer de davete "Baharda inşallah zevkle" mesajıyla yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220116/adana-demirspor-baskani-sancak-balotelli-icin-10-milyon-euro-istiyor-1052782811.html
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ata demirer, adana demirspor, twitter , davet, süper lig, maç, komedyen

Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Ligin en heyecan veren takımı

12:08 10.02.2022 (güncellendi: 12:09 10.02.2022)
© DHAAdana Demirspor
Adana Demirspor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Ata Demirer, Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Adana Demirspor'a övgü paylaşımında bulundu. Adana ekibi de Demirer'in paylaşımına jestle yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar sonra mücadele eden Adana Demirspor, başarısıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor. 24 haftası geride kalan ligde Trabzonspor ve Konyaspor 'un ardından 3. sıraya yerleşen Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile büyük çıkış yakaladı.
Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Ata Demirer de Adana Demirspor'un bu başarısına kayıtsız kalmadı. Demirer, sosyal medya hesabından "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net" paylaşımı yaptı. Demirer'in tweet'i kısa sürede birçok beğeni ve yorum alırken, Adana ekibinden de yanıt gecikmedi.

Adana Demi̇rspor'dan komedyene davet

Adana Demirspor, Ata Demirer'i Adana'ya davet etti. Mavi-lacivertli ekip, "Sayın Ata Demirer, En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle..." mesajıyla ünlü komedyeni Adana Demirspor çoskusu yaşamaya çağırdı.
Demirer de davete "Baharda inşallah zevkle" mesajıyla yanıt verdi.
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