https://tr.sputniknews.com/20220210/atakli-milli-piyangoda-kac-bilet-basildigi-satilmayan-kac-bilete-ikramiye-cikmadigi-ticari-sirmis-1053687784.html

Ataklı: Milli Piyango'da kaç bilet basıldığı, satılmayan kaç bilete ikramiye çıkmadığı ticari sırmış

Ataklı: Milli Piyango'da kaç bilet basıldığı, satılmayan kaç bilete ikramiye çıkmadığı ticari sırmış

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Milli Piyango’nun kaç bileti bastığı, satılmayan biletlerden kaç bilete ikramiye çıktığına dair soruların “Ticari sır” olarak yanıt... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T09:14+0300

2022-02-10T09:14+0300

2022-02-10T09:14+0300

türkiye

can ataklı

milli piyango idaresi

demirören holding

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103158/98/1031589892_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c8989da41a907c5edf3b1cdc8d6f94ff.jpg

Ataklı, bugünkü köşe yazısında şu an Demirören Holding’in de işletmecileri arasında bulunduğu Milli Piyango'ya dair yıllardır soruları olduğunu dile getirdi:"Yıllardır ben de hep sorarım. Milli Piyango kademeli fiyatlarda sattığı biletlerden (tam, yarım, çeyrek) kaçar adet bastığını neden açıklamaz? İkinci sorum da “Satılmayan biletlere çıkan ikramiye miktarı ne kadardır?” Bu sorulara hiç cevap vermezler. Devlette iken de böyleydi, şimdi böyle."Bir okuyucusunun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bu konuda sorular yönelttiğini ve aldığı yanıtı aktaran Ataklı şöyle devam etti:"Okurlardan her konuda çok sıkı takipçi olan, adına aşina olduğunuz Abdullah Cenkçiler bu soruları daha ısrarlı biçimde ve üstelik yasal haklarını kullanarak soruyor. Cenkçiler önce Milli Piyango’ya başvurmuş. Cevap alamayınca da sarayın ihbar merkezi gibi çalışan CİMER’e yöneltmiş aynı soruları. Cenkçiler’in bilgi edinme hakkı çerçevesinde CİMER’e gönderdiği soru şöyle; "Piyango biletlerini olasılık ve istatistiki bilgileri göz önünde bulundurarak alıyorum. Bu nedenle, geçtiğimiz yılbaşı ile bu yılbaşı çekilişlerinde basılan tam, yarım ve çeyrek bilet sayıları ile bu çekilişlerde satılmayan tam, yarım ve çeyrek bilet sayılarının tarafıma bildirilmesi hususunda ilgili kuruluşa gerekli talimatın verilmesini arz ederim"Ataklı, CİMER'den gelen yanıtı da şöyle aktardı:"Cevap: TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (08.02.2022 16:51)Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne göndermiş olduğunuz başvurunuz incelenmiştir.Gerekli inceleme sonrasında talep edilen bilginin ticari sır niteliğinde bilgi olduğu anlaşılmış olup, kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi ve belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek ve tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, Bilgi Edinme Kanunu’nun kapsamı dışındadır. Bu sebeple ilgili bilginin açıklanması tarafımızca uygun bulunmamıştır."Korkusuz yazarı, yazısında şu yorumu yaptı:"Yani neymiş? Milli Piyango’nun bastığı bilet sayıları ve satılmayan biletlere çıkan ikramiye konusu “ticari sır” kapsamındaymış. İyi de ya Milli Piyango bir kısım bileti elinde tutuyor ve ikramiyeleri de bu biletlere çıkarıyorsa ne olacak?"

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

can ataklı, milli piyango idaresi, demirören holding