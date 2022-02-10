https://tr.sputniknews.com/20220210/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-selcuk-ve-haluk-bayraktari-kabul-etti-1053685643.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ı kabul etti. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T06:32+0300

2022-02-10T06:32+0300

2022-02-10T06:32+0300

türkiye

ilham aliyev

selçuk bayraktar

haluk bayraktar

teknofest

azerbaycan

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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’in tanıtım toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, “Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir” dedi.

türkiye

azerbaycan

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ilham aliyev, selçuk bayraktar, haluk bayraktar, teknofest, azerbaycan