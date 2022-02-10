Bakan Bozdağ: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi.Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" bilgisini paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından Bozdağ'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son dönemde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuyla ilgili, "Bu konuda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi.
Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" bilgisini paylaştı.