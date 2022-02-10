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Bakan Bozdağ: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız
Bakan Bozdağ: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son dönemde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuyla ilgili, "Bu konuda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:07+0300
2022-02-10T13:07+0300
politika
bekir bozdağ
doktor
hemşire
sağlık bakanı
tazminat
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi.Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" bilgisini paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından Bozdağ'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız."
https://tr.sputniknews.com/20220210/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-adalet-bakani-bekir-bozdaga-ziyaret-1053697859.html
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bekir bozdağ, doktor, hemşire, sağlık bakanı, tazminat

Bakan Bozdağ: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

13:07 10.02.2022
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son dönemde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuyla ilgili, "Bu konuda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi.
Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" bilgisini paylaştı.
Fahrettin Koca - Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
POLİTİKA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ziyaret
12:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından Bozdağ'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız."
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