https://tr.sputniknews.com/20220210/bakan-donmez-2021de-elektrik-ve-dogal-gaz-faturalarinda-100-milyar-liralik-destekte-bulunduk-1053713922.html

Dönmez: Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğalgazda yüzde 75’lik devlet desteği devam ediyor

Dönmez: Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğalgazda yüzde 75’lik devlet desteği devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir." dedi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T17:49+0300

2022-02-10T17:49+0300

2022-02-10T18:22+0300

doğalgaz

ekonomi

elektrik hattı

elektrik

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirtti.Bakan Dönmez, "Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca, akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır" dedi.Bakan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğalgaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi.Doğalgazın yüzde 99'unun, petrolün ise yüzde 92'sinin ithal edildiğini kaydeden Dönmez, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranının yüzde 50 olduğunu aktardı.Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çekerek, "Bu sayede son 20 yılda elektrikteki toplam kurulu gücümüzü 3.5 kat artırarak 100 bin megavat seviyesine ulaştık" ifadesini kullandı.'Destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır'Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır" diye konuştu.Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Yerli ve milli siyasetçiye ihtiyaç var'Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çeşitli adımlar atıldığını vurgulayan Dönmez, "Ne zaman bir adım atılsa bu konuda muhalefetin ortaya koyduğu siyaset tarzı Türkiye’nin yerli ve milli politikalara olduğu kadar yerli ve milli siyasetçilere de ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.Dönmez, şunları kaydetti:

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doğalgaz, elektrik hattı, elektrik, fatih dönmez