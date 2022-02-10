https://tr.sputniknews.com/20220210/bakan-kocadan-saglik-uygulamalari-paylasimi-ucretler-yeniden-belirlenmis-oldu-1053685530.html

Bakan Koca'dan 'Sağlık Uygulamaları' paylaşımı: Ücretler yeniden belirlenmiş oldu

Bakan Koca'dan 'Sağlık Uygulamaları' paylaşımı: Ücretler yeniden belirlenmiş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SUT'un (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellendiğini ve böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretlerin yeniden belirlendiğini... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T06:28+0300

2022-02-10T06:28+0300

2022-02-10T06:28+0300

türkiye

fahrettin koca

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Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca paylaşımında, "SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu" dedi. Koca, "Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

türkiye

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fahrettin koca