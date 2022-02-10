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Bakan Koca'dan 'Sağlık Uygulamaları' paylaşımı: Ücretler yeniden belirlenmiş oldu
Bakan Koca'dan 'Sağlık Uygulamaları' paylaşımı: Ücretler yeniden belirlenmiş oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SUT'un (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellendiğini ve böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretlerin yeniden belirlendiğini... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T06:28+0300
2022-02-10T06:28+0300
2022-02-10T06:28+0300
türkiye
fahrettin koca
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Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca paylaşımında, "SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu" dedi. Koca, "Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca
Bakan Koca'dan 'Sağlık Uygulamaları' paylaşımı: Ücretler yeniden belirlenmiş oldu Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SUT'un (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellendiğini ve böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretlerin yeniden belirlendiğini açıkladı.
Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca paylaşımında,
"SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu" dedi. Koca, "Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.