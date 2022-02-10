https://tr.sputniknews.com/20220210/bakan-ozer-434-derslikte-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1053693052.html
Bakan Özer: 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
Bakan Özer: 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Tüm okullarımızda nasıl... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:16+0300
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Bakan Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Çiçekle karşılanan Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gazetecilere açıklama yapan Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini söyledi. 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220208/milli-egitim-bakani-ozer-omicronun-okullara-yansimasi-son-derece-dusuk-1053593355.html
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türkiye, omicron, omicron ba.2, okul, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), açıklama, tatil, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
Bakan Özer: 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz" dedi.
Bakan Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti.
Çiçekle karşılanan Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gazetecilere açıklama yapan Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini söyledi.
434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı, şöyle konuştu:
"7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında, 'Omicron' varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu. İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."