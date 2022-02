https://tr.sputniknews.com/20220210/bakan-soyludan-avrupaya-duzensiz-gocmen-tepkisi-insanlik-sucuna-daha-fazla-ortak-oluyorlar-1053702839.html

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi: İnsanlık suçuna daha fazla ortak oluyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuşadası açıklarında Yemen uyruklu yaralı kadının kurtarılmasına ilişkin, "Avrupa Birliği ve Frontex kafalarını kuma gömüp... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, Kuşadası açıklarında bir göçmenin kurtarılmasına ve diğer göçmenlerin yaşadıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.Ege Denizi'nde bir can pazarına daha şahitlik edildiğini vurgulayan Soylu, "Sorumlular sorumsuz. Vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor. Avrupa Birliği ve Frontex kafalarını kuma gömüp seyrettiği her gün bu insanlık suçuna daha fazla ortak oluyorlar" ifadesini kullandı.Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı 1 kadın düzensiz göçmen olduğunu bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılan yaralı kadın, Kuşadası'nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilmişti.Jandarmaya ihbarda bulunan Yemen uyruklu düzensiz göçmen, lastik bot içerisinde 20 kişilik grup olduklarını, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik botunu gördükten sonra panikleyerek kayalıklara çarptıklarını ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığını, 17 düzensiz göçmenin Yunan ekipleri tarafından yakalandığını, diğer 3 kişinin ise kaçarak Sisam Adası’na çıktığını ve hastaneye ulaştığını anlatmıştı.Göçmenlerden birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözlerinin bağlandığını, darbedildiklerini, değerli eşyalarının alındığını ve bota bindirilerek Türk kara sularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıklarını söyleyen göçmen, daha sonra yüzerek sahile çıkmayı başardıklarını ve Türk bayrağını gördüklerinde jandarma karakoluna giderek yardım talep ettiklerini ifade etmişti.

