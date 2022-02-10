‘Batı, savaş çok yakın yaygarasıyla girdi; diplomasiye yer açmak durumunda kaldı'

“Şu anda olan da bir nüfuz savaşı. Belarus da Ukrayna benim nüfuz alanıma geldi diyor. Batı, ‘NATO üyeliği şansı verdik ama çok uzak vadede olabilecek bir şeyden bahsediyoruz’ diyor, biraz da işi yumuşatmak için. Ama en azından NATO üyesi olmasa bile benim nüfuz alanımda kalsın, Rusya buradan çıksın diyor. Kazakistan ve Karabağ olayını bu şekilde okumak lazım. Rusya oralara çok çabuk müdahale edip Karabağ ve Kazakistan’daki sorunu halletti. Oradaki işlerin Donbass gibi olmasının önünü kapattı. Rusya'nın şu andaki hedefi, kuzeydeki üç Baltık ülkesi hariç, eski Sovyetler cumhuriyetlerinin Batı’nın nüfuz alanına girmesini önlemeye çalışıyor. Türkiye’de herkes bir şeyler konuşuyor. Biraz dayanaksız diye düşünüyorum. Yeni dünya düzeninden bahsediyorlar. Ama ortada bir Rusya bir Çin var. İki kutuplu dünya düzeni olmuyor, bir de Amerika var. Salgınla birlikte dünya düzeninin değişeceğini düşünerek 2020’de yazdığım analizde 2.5 kutuplu+ yeni dünya düzeninden bahsetmiştim. 2.5 kutuptan kastım, biri Amerika sağ lig, diğer ikinci büyük ligde krizler Avrupa’da olursa Amerika karşısında Rusya var ve Rusya’yı destekleyecek olan bir yarım Çin var. Muhtemelen Ukrayna’dan sonra Tayvan’ı konuşuyor olacağız. ABD ile Çin karşı karşıya gelirken Rusya’yı da Çin’in arkasında bir yarım aktör olarak göreceğiz. Türkiye ve diğer ülkeler de burada küçük ülkeler olarak dünya düzeninde rol alacaklar. Biden bir 'demokratik ülkeler' zirvesi yaptı, Türkiye çağrılmadı, Rusya ve Çin yok. Eş zamanlı olarak AUKUS diye bir ittifak kuruldu İngiltere, Amerika ve Avustralya ile. Eskiden doğu-batı diye ayırdığımız dünyadaki eksen, Kuzey Atlantik’ten Güney Pasifik’e kayan bir eksen bahsediyoruz. Eksen bu şekilde biraz kaydı. Bunu da artık otoriter ve otoriter olmayan devletler diye ayırıyoruz. Benim analizime göre Türkiye de bu eksenin sağında yani Batı tarafından Rusya ile Çin’in olduğu tarafta bırakılıyor. Burnumuzun dibinde bir krizden bahsediyoruz ve Ukrayna krizinden bahsediyoruz. Karadeniz bir savaş alanına dönmek üzere ve Türkiye’nin adı hiçbir yerde geçmiyor, bizim zorlamamız olan bazı şeyler var.”