https://tr.sputniknews.com/20220210/bbp-genel-baskani-destici-elektrik-fiyatlari-tekrar-duzenlenmeli-akaryakittaki-otv-kaldirilmali-1053709558.html

BBP Genel Başkanı Destici: Elektrik fiyatları tekrar düzenlenmeli, akaryakıttaki ÖTV kaldırılmalı

BBP Genel Başkanı Destici: Elektrik fiyatları tekrar düzenlenmeli, akaryakıttaki ÖTV kaldırılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde elektrik ve akaryakıta yapılan zamlarla ilgili “Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T16:28+0300

2022-02-10T16:28+0300

2022-02-10T16:29+0300

politika

mustafa destici

elektrik

ötv

zam

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde elektrik ve akaryakıta yapılan zamlarla ilgili hükümete seslendi. Destici CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim’ sözlerine ilişkin de “Bir gecesi 100 bin lira olan dairede kalacaksınız, elektrik faturası üzerinden siyaset geliştireceksiniz. Milletimiz buna inanmaz, samimi görmez” diye konuştu.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yenilenebilir enerjiye ağırlık vermek gerektiğini vurgulayan Destici, “Bunu yapacak vatandaşın önünün açılması lazım. Maliyetler düşürülsün. Kendi elektriğini üretecek olana izin verin, kursun. Kendi elektriğimizi üretelim, vatandaşın kendi üretmesinin önündeki engelleri kaldıralım. Üretebilen herkes kendi elektriğini kendisi üretsin. Elektrik faturalarının yüksek gelmesinin bir sebebi de 29 ya da 30 günde okunması gereken faturayı 4-5 gün geçiriyor dolasıyla tüketim artıyor. Tüketim artınca fatura şişiyor. Niye 30 değil de 35’inci günde okuyorsun? Bunların da denetlenmesi lazım. Şu anda milletimiz haklı olarak elektrik faturalarına isyan ediyor” ifadelerini kullandı.Faturalardaki zamların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Destici, “Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar çok acele bir şekilde yapılmalı. Türkiye’de enflasyon kaçsa ona getirilmelidir. Konutlar için ayrı, esnaf için ayrı, sanayici için ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Bunlar da birbirinden ayrılmalıdır. Bide akaryakıt zamları var. Akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) BBP olarak tekrar kaldırılmasını teklif ediyoruz. Çünkü akaryakıt zammı her alana zam olarak yansıyor” açıklamalarında bulundu.

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mustafa destici, elektrik, ötv, zam