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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, evinde karşılaştığı Göztepe’yi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarıyla 3-1... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T23:28+0300
2022-02-10T23:28+0300
2022-02-10T23:32+0300
beşiktaş
ziraat türkiye kupası
çeyrek final
spor
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Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta Göztepe'yi penaltı atışlarıyla 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
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beşiktaş, ziraat türkiye kupası, çeyrek final
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
23:28 10.02.2022 (güncellendi: 23:32 10.02.2022) Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, evinde karşılaştığı Göztepe’yi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarıyla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta Göztepe'yi penaltı atışlarıyla 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.