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https://tr.sputniknews.com/20220210/biden-enerji-faturalarinin-dusurulmesinde-yenilenebilir-enerji-onemli-1053684999.html
Biden: Enerji faturalarının düşürülmesinde yenilenebilir enerji önemli
Biden: Enerji faturalarının düşürülmesinde yenilenebilir enerji önemli
ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki elektrik şirketlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, yenilenebilir enerji konusundaki çalışmaların ekonomi planının en... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T04:52+0300
2022-02-10T04:52+0300
dünya
abd
joe biden
yenilenebilir enerji
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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ülkedeki önde gelen elektrik firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi ve enerji faturalarının düşürülmesinden yenilenebilir enerji çalışmalarına kadar çeşitli konuları ele aldı.'Yeniden Daha İyi Yapalım' başlıklı ekonomi planının ülkedeki istihdam ve yatırım alanlarına yeni fırsatlar getireceğini ve iklim değişikliğiyle mücadele için hayati önemde olduğunu ifade eden Biden, "Yenilenebilir enerji, 'Yeniden Daha İyi Yapalım' planımın en önemli unsurlarından biri" ifadelerini kullandı.Temiz enerji kaynaklarının ABD'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, bazı Amerikan firmalarının son yıllarda temiz enerji kaynakları kullanmak için büyük yatırımlar yaptığını anlattı.Elektrikli araçların da bu süreçte önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Biden, yönetiminin bu yöndeki çabaları desteklediğine dikkat çekti.Biden, yenilenebilir enerji çalışmalarının hane halklarının ödediği enerji faturalarının düşürülmesi konusunda en önemli unsur olduğunun altını çizerek, "Bu, tamamen ailelerin ödediği enerji faturalarının düşürülmesi ve enerji hatlarının korunmasıyla ilgili bir durum" değerlendirmesini yaptı."2035 yılına kadar yüzde 100 temiz elektrik sistemine geçmek temel amacımız, bunun vaadini verdik ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diyen Biden, yenilenebilir enerji alanına yapılacak yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre 2020 yılında ülkedeki ortalama hane halkı enerji harcaması 117 dolar olarak gerçekleşti ve yıllık bazda elektrik fiyatları yüzde 6.3 düzeyinde arttı.Aralık ayında Temsilciler Meclisinden geçen fakat Senatoda bazı Demokrat isimlerin de hayır oyu kullanmasıyla takılan 2.2 trilyon dolarlık söz konusu plan, Biden'ın yenilenebilir enerji ile ilgili en önemli adımı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu planın Senatodan geçebilmesi için daha önce tasarıyı engelleyen Demokrat senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema ile birçok kez görüşen Biden, bu süreçte çeşitli sektör temsilcilerini de Beyaz Saray'da ağırlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220206/avrupa-birliginde-gaz-fiyatlari-6-10-kat-artti-1053538126.html
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abd, joe biden, yenilenebilir enerji

Biden: Enerji faturalarının düşürülmesinde yenilenebilir enerji önemli

04:52 10.02.2022
© REUTERS / Leah MillisJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki elektrik şirketlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, yenilenebilir enerji konusundaki çalışmaların ekonomi planının en önemli parçalarından biri olduğuna ve hane halklarının enerji faturalarının düşürülmesinde yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaptı.
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ülkedeki önde gelen elektrik firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi ve enerji faturalarının düşürülmesinden yenilenebilir enerji çalışmalarına kadar çeşitli konuları ele aldı.
'Yeniden Daha İyi Yapalım' başlıklı ekonomi planının ülkedeki istihdam ve yatırım alanlarına yeni fırsatlar getireceğini ve iklim değişikliğiyle mücadele için hayati önemde olduğunu ifade eden Biden, "Yenilenebilir enerji, 'Yeniden Daha İyi Yapalım' planımın en önemli unsurlarından biri" ifadelerini kullandı.
Temiz enerji kaynaklarının ABD'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, bazı Amerikan firmalarının son yıllarda temiz enerji kaynakları kullanmak için büyük yatırımlar yaptığını anlattı.
Elektrikli araçların da bu süreçte önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Biden, yönetiminin bu yöndeki çabaları desteklediğine dikkat çekti.
Biden, yenilenebilir enerji çalışmalarının hane halklarının ödediği enerji faturalarının düşürülmesi konusunda en önemli unsur olduğunun altını çizerek, "Bu, tamamen ailelerin ödediği enerji faturalarının düşürülmesi ve enerji hatlarının korunmasıyla ilgili bir durum" değerlendirmesini yaptı.
"2035 yılına kadar yüzde 100 temiz elektrik sistemine geçmek temel amacımız, bunun vaadini verdik ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diyen Biden, yenilenebilir enerji alanına yapılacak yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre 2020 yılında ülkedeki ortalama hane halkı enerji harcaması 117 dolar olarak gerçekleşti ve yıllık bazda elektrik fiyatları yüzde 6.3 düzeyinde arttı.
Aralık ayında Temsilciler Meclisinden geçen fakat Senatoda bazı Demokrat isimlerin de hayır oyu kullanmasıyla takılan 2.2 trilyon dolarlık söz konusu plan, Biden'ın yenilenebilir enerji ile ilgili en önemli adımı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu planın Senatodan geçebilmesi için daha önce tasarıyı engelleyen Demokrat senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema ile birçok kez görüşen Biden, bu süreçte çeşitli sektör temsilcilerini de Beyaz Saray'da ağırlıyor.
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