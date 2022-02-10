https://tr.sputniknews.com/20220210/biden-ile-macron-ukrayna-krizini-gorustu-1053684594.html
Biden ile Macron, Ukrayna krizini görüştü
Biden ile Macron, Ukrayna krizini görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinde son durumu değerlendirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T03:35+0300
2022-02-10T03:35+0300
2022-02-10T03:35+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
emmanuel macron
rusya
görüşme
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı.Rusya'ya karşı NATO müttefikleri arasında yakın koordinasyon olduğunu ifade eden iki lider, Macron'un son Rusya ve Ukrayna ziyaretlerini de ele aldı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'de ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna sınırındaki krizi görüşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220209/beyaz-saray-ukraynadan-kapsamli-bir-tahliye-plani-icinde-degiliz-1053679230.html
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joe biden, abd, emmanuel macron, rusya, görüşme
Biden ile Macron, Ukrayna krizini görüştü
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ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinde son durumu değerlendirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı.
Rusya'ya karşı NATO müttefikleri arasında yakın koordinasyon olduğunu ifade eden iki lider, Macron'un son Rusya ve Ukrayna ziyaretlerini de ele aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'de ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna sınırındaki krizi görüşmüştü.