https://tr.sputniknews.com/20220210/biden-ile-macron-ukrayna-krizini-gorustu-1053684594.html

Biden ile Macron, Ukrayna krizini görüştü

Biden ile Macron, Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinde son durumu değerlendirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T03:35+0300

2022-02-10T03:35+0300

2022-02-10T03:35+0300

ukrayna krizi

joe biden

abd

emmanuel macron

rusya

görüşme

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı.Rusya'ya karşı NATO müttefikleri arasında yakın koordinasyon olduğunu ifade eden iki lider, Macron'un son Rusya ve Ukrayna ziyaretlerini de ele aldı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'de ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna sınırındaki krizi görüşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220209/beyaz-saray-ukraynadan-kapsamli-bir-tahliye-plani-icinde-degiliz-1053679230.html

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joe biden, abd, emmanuel macron, rusya, görüşme