https://tr.sputniknews.com/20220210/cavusoglu-erasmus-hibesi-icin-25-ay-karari-yok--1053686436.html

Çavuşoğlu: Erasmus hibesi için 2.5 ay kararı yok

Çavuşoğlu: Erasmus hibesi için 2.5 ay kararı yok

Türkiye'den Avrupa'ya giden öğrencilerin Erasmus hibelerine "ekonomi ayarı" yapılarak dönemlik yerine 2.5 aylık hibe ödemesi yapıldığına ilişkin iddia TBMM... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T07:39+0300

2022-02-10T07:39+0300

2022-02-10T07:39+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

erasmus

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Ulusal Ajansı'nın öğrencilerimize, yarım veya tam dönemlik hibeler yerine 2,5 aylık hibeler verilmesine ilişkin bir kararı bulunmamaktadır" dedi. Milliyet'in haberine göre, Çavuşoğlu, AB tarafından verilen hibe desteğinin amacı dışında başka alanda kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.

türkiye

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mevlüt çavuşoğlu, erasmus