Çavuşoğlu: Erasmus hibesi için 2.5 ay kararı yok

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Ulusal Ajansı'nın öğrencilerimize, yarım veya tam dönemlik hibeler yerine 2,5 aylık hibeler verilmesine ilişkin bir kararı bulunmamaktadır" dedi. Milliyet'in haberine göre, Çavuşoğlu, AB tarafından verilen hibe desteğinin amacı dışında başka alanda kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.
Türkiye'den Avrupa'ya giden öğrencilerin Erasmus hibelerine "ekonomi ayarı" yapılarak dönemlik yerine 2.5 aylık hibe ödemesi yapıldığına ilişkin iddia TBMM gündemine taşındı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Ulusal Ajansı'nın öğrencilerimize, yarım veya tam dönemlik hibeler yerine 2,5 aylık hibeler verilmesine ilişkin bir kararı bulunmamaktadır" dedi.
Milliyet'in haberine göre, Çavuşoğlu, AB tarafından verilen hibe desteğinin amacı dışında başka alanda kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.