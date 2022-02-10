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https://tr.sputniknews.com/20220210/cavusoglu-erasmus-hibesi-icin-25-ay-karari-yok--1053686436.html
Çavuşoğlu: Erasmus hibesi için 2.5 ay kararı yok
Çavuşoğlu: Erasmus hibesi için 2.5 ay kararı yok
Türkiye'den Avrupa'ya giden öğrencilerin Erasmus hibelerine "ekonomi ayarı" yapılarak dönemlik yerine 2.5 aylık hibe ödemesi yapıldığına ilişkin iddia TBMM... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T07:39+0300
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türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Ulusal Ajansı'nın öğrencilerimize, yarım veya tam dönemlik hibeler yerine 2,5 aylık hibeler verilmesine ilişkin bir kararı bulunmamaktadır" dedi. Milliyet'in haberine göre, Çavuşoğlu, AB tarafından verilen hibe desteğinin amacı dışında başka alanda kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.
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mevlüt çavuşoğlu, erasmus

Çavuşoğlu: Erasmus hibesi için 2.5 ay kararı yok

07:39 10.02.2022
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Türkiye'den Avrupa'ya giden öğrencilerin Erasmus hibelerine "ekonomi ayarı" yapılarak dönemlik yerine 2.5 aylık hibe ödemesi yapıldığına ilişkin iddia TBMM gündemine taşındı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Ulusal Ajansı'nın öğrencilerimize, yarım veya tam dönemlik hibeler yerine 2,5 aylık hibeler verilmesine ilişkin bir kararı bulunmamaktadır" dedi.
Milliyet'in haberine göre, Çavuşoğlu, AB tarafından verilen hibe desteğinin amacı dışında başka alanda kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.
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