https://tr.sputniknews.com/20220210/cavusoglu-ukrayna-tarafi-ara-buluculugu-istiyor-rusya-tarafi-kapiyi-kapatmis-degil-1053690743.html

Çavuşoğlu: Ukrayna tarafı ara buluculuğu istiyor, Rusya tarafı kapıyı kapatmış değil

Çavuşoğlu: Ukrayna tarafı ara buluculuğu istiyor, Rusya tarafı kapıyı kapatmış değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Rusya krizine ilişkin "Türkiye'nin pozisyonu gayet net, biz her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:26+0300

2022-02-10T10:26+0300

2022-02-10T11:16+0300

mevlüt çavuşoğlu

ayşenur arslan

politika

rusya

ukrayna

israil

ermenistan

yunanistan

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı TRT canlı yayınında dış politika gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.Rusya-Ukrayna meselesine değinen Çavuşoğlu, "Ukrayna tarafı ara buluculuğu istiyor hazır, Rusya tarafı kapıyı kapatmış değil. Biz burada çok iddialı davranmıyoruz. Ara buluculuk eş başkanlığını BM'de, İİT'de yürütüyoruz. Türkiye'nin pozisyonu gayet açık net biz her iki tarafla da ilişkileri iyi bir ülke olarak ve kendi bölgemizde zaten yeterince çatışma var ilave bir gerginlik olmasın diyen bir ülke olarak bu gerginliğin azaltılması için adımlar atıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, iki ülkeyle de temasların devam ettiğini belirterek, "Temaslarımız devam ediyor; bunların bazıları görünen temaslar bazıları perde arkasında yürüttüğümüz diplomatik çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde samimi bir şekilde iki tarafla da görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde bu tutumu açıkladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Burada önemli olan sorunun çözülmesi. Önce gerginliğin azaltılması sonra kalıcı bir istikrara ve huzura bu bölgenin kavuşturulması" diye konuştu. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Bakan Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen F-35 görüşmeleri konusunda, "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor." açıklaması yaptı.İsrail'le ilişkilerİsrail'de yeni hükümet iler bir diyalog başladığını belirten Çavuşoğlu, "Yeni dışişleri bakanı iki ülkeli bir çözüme inandığını söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız Herzog ile 4 defa görüştü. Başbakan ile görüştü. Ben Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Uzmanlar düzeyinde görüşmelerimiz var. İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek demek Filistin davasındaki temel tutumlarımızdan vaz geçmek anlamına gelmez. Daha önce söylediğim gibi Filistin davası uğruna ilişkileri normalleştirmeyiz. İki devletli çözüm yolunda her iki tarafla da ilişkisi olan bir ülke olarak geçmişte olduğu gibi katkı sağlayabiliriz" dedi. "İşte Rusya ile biz ilişkilerimizi bu düzeyde götürüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Kabul etmediğimiz şeylere hayır diyoruz. İki tarafında yararına olan ya da bizim yararına olan şeylere evet diyoruz. Ama Rusya bölgede bir aktör ise belli düzeyde Rusya ile çalışmanın önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Yunanistan ve göçmenler Kıbrıs meselesinin iki yönlü olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Birincisi Hidrokarbon konusunda gelir paylaşımı. Kıbrıs'ta kalıcı bir siyasi çözüm ne kadar olur bilmiyoruz. Ama gelir paylaşımı konusunda Rumlar evet dese samimi olsa AB de Rumlara biraz baskı yapsa ya da ikna etse çok kolay. İki taraf arasında şirketler üzerinde AB veya BM mekanizması üzerinde bu hakça gelir paylaşımı düzenlenebilir" dedi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmenlere muamelesine dikkat çekerek, "Göçmenler konusunda temel bir insan hakkından bahsediyoruz. Bu siyasi bir sorun değil. Kadınların çocukların darp edilmesinden, ölüme terk edilmesinden bahsediyoruz. Yunanistan Türkiye'den bir tehdit görüyormuş. Adaya koyduğun birkaç asker ve silahla mı tehdidi engelleyeceksin. Bu konuyu gündeme getireni 'Türk ajanı' diye suçluyorlar. Göçmenlere yapılan zulüm için kapalı kapılar ardında üzüntülerini söylüyorlar" diye konuştu. Ermenistan'la normalleşmeÇavuşoğlu, Ermenistan'la ikili ilişkilerle ilgili ise, "Elbette iki devletiz. Haydar Aliyev'in söylediği gibi bir millet iki devletiz. Bir millet gibi yeri geldiği zaman bir devlet gibi davranmasına da biliyoruz. Karabağ zaferi böyle bir kararlılık ile elde edildi. Suşa beyannamesi ile ilişkilerimizi bambaşka bir konuma geldi. Şimdi bu çerçevede atılacak adımlar belli bu konuda çalışıyoruz" dedi. Gazeteci Ayşenur Arslan'a tepkiBakan Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine yanıt verdi. Gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı. Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

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mevlüt çavuşoğlu, ayşenur arslan, rusya, ukrayna, israil, ermenistan, yunanistan