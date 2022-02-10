Çavuşoğlu: Ukrayna tarafı ara buluculuğu istiyor, Rusya tarafı kapıyı kapatmış değil
10:26 10.02.2022 (güncellendi: 11:16 10.02.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
© AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Rusya krizine ilişkin "Türkiye'nin pozisyonu gayet net, biz her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak bölgemizde zaten çatışma, ihtilaflar var ilave bir çatışma olmasın diyen bir ülke olarak gerginliğin azaltılması için adımlarımız devam ediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı TRT canlı yayınında dış politika gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya-Ukrayna meselesine değinen Çavuşoğlu, "Ukrayna tarafı ara buluculuğu istiyor hazır, Rusya tarafı kapıyı kapatmış değil. Biz burada çok iddialı davranmıyoruz. Ara buluculuk eş başkanlığını BM'de, İİT'de yürütüyoruz. Türkiye'nin pozisyonu gayet açık net biz her iki tarafla da ilişkileri iyi bir ülke olarak ve kendi bölgemizde zaten yeterince çatışma var ilave bir gerginlik olmasın diyen bir ülke olarak bu gerginliğin azaltılması için adımlar atıyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, iki ülkeyle de temasların devam ettiğini belirterek, "Temaslarımız devam ediyor; bunların bazıları görünen temaslar bazıları perde arkasında yürüttüğümüz diplomatik çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde samimi bir şekilde iki tarafla da görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde bu tutumu açıkladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Burada önemli olan sorunun çözülmesi. Önce gerginliğin azaltılması sonra kalıcı bir istikrara ve huzura bu bölgenin kavuşturulması" diye konuştu.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Sorunun kökten çözülmesi belli bir zaman alabilir ama güven alıcı adımların atılması lazım. Her çaba kıymetlidir ama bazıları ben de bu işin içinde varım diyebilmek için atılan adımlar. Burada samimiyetsizliği görüyoruz bazıları da iyilik yapacağım diye gerginliği artırıyor.
Bazıları da megafon diplomasisini tercih ediyor. Bu yeri geldiği zaman faydalı olabilir ama genelde bir faydası yok o nedenle gereksiz açıklamalardan da kaçınılması lazım.
Biz Ukrayna'ya gittiğimiz zaman da gördük işte 'Rusya bugün işgal edecek yarın işgal edecek, siber saldırı yapacak' her gün buna benzer yapılan açıklamalar Ukrayna'da huzursuzluğa sebep oluyor. Gerçek tablo bu değil, gerçek tabloda gerginlik var mı? Var. Kırılganlık var mı? Var. Bir çatışma olasılığı var mı? Var. Ama bunu bu şekilde bazı batılı ülkelerin açıkladığı gibi megafon diplomasisi ile söylemenin bir faydası yok. Ayrıca çok da abartıldığını düşünüyoruz.
Gerek NATO gerek AGİT düzeyinde uluslararası platformlarda Türkiye olarak bu çabalara katkı sağlıyoruz. İkili ve üçlü düzeyde de elimizden geleni yapıyoruz.
"Türkiye'nin arabuluculuğundan bahsediliyor. Türkiye her iki ülke ile arası iyi olduğu için çabalarımız da herkes tarafından görülüyor ve takdir ile karşılanıyor. Geçen gün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmemizde de bunun önemine vurgu yaptı. Diğer müttefik ve muhataplarımız da aynı şekilde.
Şimdi iki ülke arasında bir arabuluculuk fikri ortaya çıktı. Ukrayna tarafı bunu istiyor hazır. Rusya tarafı ise henüz kapıyı kapatmış değil. Rusya'dan birkaç tarih önerisinde bulunmuştuk ocak ayında olmadı. Şimdi Ruslarda tarih önerisi istedik bu toplantıyı da gerçekleştireceğiz. Diğer kanallardan da bu çabayı sürdürüyoruz. Ruslarla da konuşacağız.
Biz burada çok iddialı davranmıyoruz. Arabuluculuk eş başkanlığını biz BM'de, AGiT'te İslam İşbirliği Teşkilatı'nda farklı ülkelere yürütüyoruz. Dolayısıyla buradaki sorumluluklarımızı biliyoruz. Burada çok iddialı olmadan elimizden gelen çabayı biraz da düşük profilden göstermemiz lazım.
Bu konuda iki tarafın bir araya gelmesi lazım. Bölgede denge politikasının önemi ortaya çıkmaya başladı. Ne Ukrayna ne Rusya ne de başka bir ülkenin tüm ilişkilerini tek tarafa angaje etmesi gerçekçi bir yaklaşım değil. Bölgede barış istiyorsak herkesin herkes ile dengeli bir politika izlemesi lazım.
Biz ne kadar sağlam bir NATO müttefiki olduğumuzu bu süreçte de gösterdik ama aynı zamanda Rusya ile ilişkilerimizin de iyi olması lazım. Diğer bölgedeki ülkelerle de ilişkilerimizin iyi olası lazım. Son zamanda zaten görece olarak ilişkilerimizin iyi olmadığı bazı diplomatik kanalların tam açık olmadığı ülkeler ile de attığımız adımlar bunu gösteriyor.
Batı medyasında çıktığı kadar, batıdaki bazı siyasetçilerin yaptığı açıklamalar kadar karamsar değilim. Ama naif de değiliz. Ciddi bir kriz var bu krizin üstesinden gelmek için herkesin elinden gelen samimi çabayı göstermesi lazım. ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerin de kilit önemi olduğunu düşünüyorum.
Bir ülke olarak millet olarak biz bahsettiğiniz tüm konularda ilkesel bir politika izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her zaman ilkesel politikalar izledik. Yanlış gördüğümüz şeyi açıkça söylüyoruz. Başka ülkeler ile de görüş ayrılığı içerisinde olabilirsiniz. Ancak görüş ayrılığı içerisinde olmak o ülke ile çalışmamak anlamına gelmez.
Bazen de bunun avantajı var farklı taraflar ile angajmandaysanız iki tarafı bir araya getirmek sorunu çözmek için adımlar atabilirsiniz. Suriye bunlardan bir tanesi. Biz Rusya ile olsun başka ülkeler ile olsun politikaları ile ilgili bir rahatsızlığımız varsa söylüyoruz. Bu aslında güvenin oluşması için önemli. Karşı tarafta sizin samimiyetinizi ilkesel duruşunuzu görüyor."
Bakan Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen F-35 görüşmeleri konusunda, "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor." açıklaması yaptı.
İsrail'le ilişkiler
İsrail'de yeni hükümet iler bir diyalog başladığını belirten Çavuşoğlu, "Yeni dışişleri bakanı iki ülkeli bir çözüme inandığını söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız Herzog ile 4 defa görüştü. Başbakan ile görüştü. Ben Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Uzmanlar düzeyinde görüşmelerimiz var. İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek demek Filistin davasındaki temel tutumlarımızdan vaz geçmek anlamına gelmez. Daha önce söylediğim gibi Filistin davası uğruna ilişkileri normalleştirmeyiz. İki devletli çözüm yolunda her iki tarafla da ilişkisi olan bir ülke olarak geçmişte olduğu gibi katkı sağlayabiliriz" dedi.
"İşte Rusya ile biz ilişkilerimizi bu düzeyde götürüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Kabul etmediğimiz şeylere hayır diyoruz. İki tarafında yararına olan ya da bizim yararına olan şeylere evet diyoruz. Ama Rusya bölgede bir aktör ise belli düzeyde Rusya ile çalışmanın önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yunanistan ve göçmenler
Kıbrıs meselesinin iki yönlü olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Birincisi Hidrokarbon konusunda gelir paylaşımı. Kıbrıs'ta kalıcı bir siyasi çözüm ne kadar olur bilmiyoruz. Ama gelir paylaşımı konusunda Rumlar evet dese samimi olsa AB de Rumlara biraz baskı yapsa ya da ikna etse çok kolay. İki taraf arasında şirketler üzerinde AB veya BM mekanizması üzerinde bu hakça gelir paylaşımı düzenlenebilir" dedi.
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmenlere muamelesine dikkat çekerek, "Göçmenler konusunda temel bir insan hakkından bahsediyoruz. Bu siyasi bir sorun değil. Kadınların çocukların darp edilmesinden, ölüme terk edilmesinden bahsediyoruz. Yunanistan Türkiye'den bir tehdit görüyormuş. Adaya koyduğun birkaç asker ve silahla mı tehdidi engelleyeceksin. Bu konuyu gündeme getireni 'Türk ajanı' diye suçluyorlar. Göçmenlere yapılan zulüm için kapalı kapılar ardında üzüntülerini söylüyorlar" diye konuştu.
Ermenistan'la normalleşme
Çavuşoğlu, Ermenistan'la ikili ilişkilerle ilgili ise, "Elbette iki devletiz. Haydar Aliyev'in söylediği gibi bir millet iki devletiz. Bir millet gibi yeri geldiği zaman bir devlet gibi davranmasına da biliyoruz. Karabağ zaferi böyle bir kararlılık ile elde edildi. Suşa beyannamesi ile ilişkilerimizi bambaşka bir konuma geldi. Şimdi bu çerçevede atılacak adımlar belli bu konuda çalışıyoruz" dedi.
Gazeteci Ayşenur Arslan'a tepki
Bakan Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine yanıt verdi. Gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı.
Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.