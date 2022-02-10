https://tr.sputniknews.com/20220210/cavusoglundan-aysenur-arslana-turk-mukavemet-teskilati-kktcnin-kuvayi-milliyesidir-1053690743.html

Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine yanıt verdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:26+0300

2022-02-10T10:26+0300

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mevlüt çavuşoğlu

ayşenur arslan

politika

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TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı. Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

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mevlüt çavuşoğlu, ayşenur arslan