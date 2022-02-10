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Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir
Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine yanıt verdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T10:26+0300
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mevlüt çavuşoğlu
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TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı. Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.
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mevlüt çavuşoğlu, ayşenur arslan

Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

10:26 10.02.2022 (güncellendi: 10:42 10.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterAyşenur Arslan
Ayşenur Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine yanıt verdi.
TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı.
Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.
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