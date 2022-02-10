Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı. Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine yanıt verdi.
TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı.
Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.