Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220210/cekyada-marttan-itibaren-koronavirus-tedbirlerinin-buyuk-cogunlugu-kaldirilacak-1053682101.html
Çekya'da marttan itibaren koronavirüs tedbirlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak
Çekya'da marttan itibaren koronavirüs tedbirlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak
Çekya Başbakanı Petr Fiala, 1 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılacağını açıkladı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:54+0300
2022-02-10T00:54+0300
2022-02-10T00:54+0300
koronavirüs
çekya
koronavirüs
kovid-19
maske zorunluluğu
koronavirüs tedbirleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1b/1043912732_0:54:1800:1067_1920x0_80_0_0_750159e68402a24f3b8defa70a30889d.jpg
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, maske zorunluluğu dışında tedbirlerin çoğunluğunun 1 Mart itibarıyla kaldırılacağını söyledi.Hükümetin aldığı karar kapsamında, büyük etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlamasının kaldırılacağı kaydedildi.Karar çerçevesinde ayrıca perşembeden itibaren restoran ve kafeler başta olmak üzere, kültürel etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlara girişlerde aşı ya da hastalığı geçirmiş olma şartı aranmayacak.Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 37 bin 612 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 3 milyon 311 bin 152'ye çıktı.Son bir haftada vaka sayılarında 20 bin düzeyinde gerileme yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artışla 37 bin 627'ye yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/danimarka-kralicesi-koronaviruse-yakalandi-1053680476.html
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1b/1043912732_153:0:1646:1120_1920x0_80_0_0_07be785fff9a8f9f550e123055be3497.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çekya, koronavirüs, kovid-19, maske zorunluluğu, koronavirüs tedbirleri
Çekya'da marttan itibaren koronavirüs tedbirlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak Abone ol
Çekya Başbakanı Petr Fiala, 1 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılacağını açıkladı.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, maske zorunluluğu dışında tedbirlerin çoğunluğunun 1 Mart itibarıyla kaldırılacağını söyledi.
Hükümetin aldığı karar kapsamında, büyük etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlamasının kaldırılacağı kaydedildi.
Karar çerçevesinde ayrıca perşembeden itibaren restoran ve kafeler başta olmak üzere, kültürel etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlara girişlerde aşı ya da hastalığı geçirmiş olma şartı aranmayacak.
Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 37 bin 612 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 3 milyon 311 bin 152'ye çıktı.
Son bir haftada vaka sayılarında 20 bin düzeyinde gerileme yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artışla 37 bin 627'ye yükseldi.