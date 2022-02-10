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Çekya'da marttan itibaren koronavirüs tedbirlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak
Çekya'da marttan itibaren koronavirüs tedbirlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak
Çekya Başbakanı Petr Fiala, 1 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılacağını açıkladı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:54+0300
2022-02-10T00:54+0300
koronavirüs
çekya
koronavirüs
kovid-19
maske zorunluluğu
koronavirüs tedbirleri
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, maske zorunluluğu dışında tedbirlerin çoğunluğunun 1 Mart itibarıyla kaldırılacağını söyledi.Hükümetin aldığı karar kapsamında, büyük etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlamasının kaldırılacağı kaydedildi.Karar çerçevesinde ayrıca perşembeden itibaren restoran ve kafeler başta olmak üzere, kültürel etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlara girişlerde aşı ya da hastalığı geçirmiş olma şartı aranmayacak.Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 37 bin 612 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 3 milyon 311 bin 152'ye çıktı.Son bir haftada vaka sayılarında 20 bin düzeyinde gerileme yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artışla 37 bin 627'ye yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/danimarka-kralicesi-koronaviruse-yakalandi-1053680476.html
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çekya, koronavirüs, kovid-19, maske zorunluluğu, koronavirüs tedbirleri

Çekya'da marttan itibaren koronavirüs tedbirlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak

00:54 10.02.2022
© REUTERS / David W CernyÇekya - koronavirüs - Kovid-19
Çekya - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / David W Cerny
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, 1 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılacağını açıkladı.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, maske zorunluluğu dışında tedbirlerin çoğunluğunun 1 Mart itibarıyla kaldırılacağını söyledi.
Hükümetin aldığı karar kapsamında, büyük etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlamasının kaldırılacağı kaydedildi.
Karar çerçevesinde ayrıca perşembeden itibaren restoran ve kafeler başta olmak üzere, kültürel etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlara girişlerde aşı ya da hastalığı geçirmiş olma şartı aranmayacak.
Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 37 bin 612 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 3 milyon 311 bin 152'ye çıktı.
Son bir haftada vaka sayılarında 20 bin düzeyinde gerileme yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artışla 37 bin 627'ye yükseldi.
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
KORONAVİRÜS
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