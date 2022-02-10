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CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı
CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı
CHP'den, partili belediye başkanlarına asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve 'askıda... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T14:48+0300
2022-02-10T14:48+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekonomi
askıda fatura
proje
zam
elektrik
fatura
destek
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarının ardından bugün tüm CHP'li belediyelere faturalara ilişkin yazı gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından gönderilen yazıda, belediyelerden, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve "askıda fatura" gibi dayanışma uygulamalarının yaygınlaştırılması istendi. CHP'li belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:Yazıda, CHP'li belediyelerin 'askıda fatura' projelerini, özellikle asgari ücretin altında geliri olan aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaları ve sosyal yardımları, elektrik ve doğalgaz maliyetlerine destek olacak şekilde genişletmelerinin büyük önem arz ettiği aktarıldı.Tüm belediyelerin, imkanı olan vatandaşların, ihtiyacı olanlara destek olmasının önünü açacak uygulamaların öneminin vurgulandığı yazıda, belediyelerden ihtiyaç sahiplerinin üzerindeki elektrik ve doğal gaz maliyeti yükünün azaltılmasına destek olacak projelere yoğunlaşmaları istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220209/chp-lideri-kilicdaroglu-bir-dilim-kuru-ekmeginize-kim-goz-dikti--1053676813.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekonomi, askıda fatura, proje, zam, elektrik, fatura, destek, aile, asgari ücret

CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı

14:48 10.02.2022
© AACHP, bayrak, logo
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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CHP'den, partili belediye başkanlarına asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve 'askıda fatura' gibi dayanışma uygulamalarının yaygınlaştırılması talimatı verildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarının ardından bugün tüm CHP'li belediyelere faturalara ilişkin yazı gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından gönderilen yazıda, belediyelerden, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve "askıda fatura" gibi dayanışma uygulamalarının yaygınlaştırılması istendi. CHP'li belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Siyasi iktidarın yanlış politikaları, ülkemizi derin bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alan derin yoksulluk nedeniyle vatandaşlarımız, artık önünü göremez hale gelmiştir. Özellikle son dönemde elektrik ücretlerine gelen zamlar, vatandaşlarımızda yeni ve ağır mağduriyetlere neden olmuştur. Asgari ücretin altında geliri olan ailelerimiz, maalesef yüksek tutarlardaki elektrik faturalarını ödeyemez duruma düşmüştür. Belediyelerimiz tarafından 'Kara Kış Fonu' kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen destekler, halkımıza bir nebze de olsa rahat nefes aldırmaktadır. Bunun yanında yine belediyelerimiz tarafından uygulanan 'askıda fatura' gibi projelerle toplum dayanışması örgütlenmiş, geçim sıkıntısı çeken ailelerimizin yüz binlerce faturası bu sayede ödenmiştir."
Yazıda, CHP'li belediyelerin 'askıda fatura' projelerini, özellikle asgari ücretin altında geliri olan aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaları ve sosyal yardımları, elektrik ve doğalgaz maliyetlerine destek olacak şekilde genişletmelerinin büyük önem arz ettiği aktarıldı.
Tüm belediyelerin, imkanı olan vatandaşların, ihtiyacı olanlara destek olmasının önünü açacak uygulamaların öneminin vurgulandığı yazıda, belediyelerden ihtiyaç sahiplerinin üzerindeki elektrik ve doğal gaz maliyeti yükünün azaltılmasına destek olacak projelere yoğunlaşmaları istendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
POLİTİKA
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zamlar geri çekilinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim
Dün, 22:04
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