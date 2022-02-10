https://tr.sputniknews.com/20220210/chpden-tum-partili-belediyelere-fatura-talimati-1053704512.html

CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı

CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı

CHP'den, partili belediye başkanlarına asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve 'askıda... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:48+0300

2022-02-10T14:48+0300

2022-02-10T14:48+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekonomi

askıda fatura

proje

zam

elektrik

fatura

destek

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarının ardından bugün tüm CHP'li belediyelere faturalara ilişkin yazı gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından gönderilen yazıda, belediyelerden, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve "askıda fatura" gibi dayanışma uygulamalarının yaygınlaştırılması istendi. CHP'li belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:Yazıda, CHP'li belediyelerin 'askıda fatura' projelerini, özellikle asgari ücretin altında geliri olan aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaları ve sosyal yardımları, elektrik ve doğalgaz maliyetlerine destek olacak şekilde genişletmelerinin büyük önem arz ettiği aktarıldı.Tüm belediyelerin, imkanı olan vatandaşların, ihtiyacı olanlara destek olmasının önünü açacak uygulamaların öneminin vurgulandığı yazıda, belediyelerden ihtiyaç sahiplerinin üzerindeki elektrik ve doğal gaz maliyeti yükünün azaltılmasına destek olacak projelere yoğunlaşmaları istendi.

https://tr.sputniknews.com/20220209/chp-lideri-kilicdaroglu-bir-dilim-kuru-ekmeginize-kim-goz-dikti--1053676813.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekonomi, askıda fatura, proje, zam, elektrik, fatura, destek, aile, asgari ücret